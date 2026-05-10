Exclusivo «Terra Forte»: Sammy, Álvaro e Rosa Maria descobrem que António está vivo

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) ataca Sammy (José Fidalgo) a dizer não perceber como ele não está do seu lado para acabar com Rufino depois de ele ter sido cúmplice na morte de Duda. Sammy irrita-se, dizendo ao pai não ir prolongar aquela conversa. Delfina chega a dizer a Sammy que era mesmo com ele que queria falar. Sammy olha-a surpreso.

Delfina insiste com Sammy para se sentar, dizendo que o que lhe tem para lhe contar vai abalar todas as estruturas da sua vida. Rosa Maria (Custódia Gallego) vem do interior ao perceber que Delfina está ali. Delfina acaba por revelar que António (João Catarré) está vivo. Sammy, Álvaro e Rosa Maria estacam em choque. Delfina afiança ser mesmo verdade que António está vivo, tendo apurado que ele esteve este tempo todo escondido por estar em risco de vida.

Sammy sai disparado por Delfina dizer que ele já está com Flor na Açoreana. Rosa Maria e Álvaro esboçam ar muito apreensivo. Delfina diz a Álvaro e Rosa Maria achar perfeitamente natural que António tenha ido ter com Flor (Benedita Pereira) por achar que ela ainda é sua mulher. Álvaro e Rosa Maria concordam ser uma incógnita como vai ficar aquela história. Álvaro diz a Rosa Maria esperar bem que Flor não abandone Sammy por António ter voltado, referindo que até foi bom aquilo ter acontecido para Flor se posicionar uma vez por todas e assumir qual deles é o homem da sua vida. Álvaro sai a dizer a Rosa Maria querer ver pessoalmente o que vai acontecer. Rosa Maria segue-o.

Recorde-se que, antes de desaparecer, foi António que confortou Sammy: