Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

  • TVI Novelas
  • Ontem às 11:57
Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «Terra Forte», Magui (Matilde Serrasqueiro) e Rosa Maria (Custódia Gallego) entram em casa, seguindo para o interior em silêncio ao verem Flor (Benedita Pereira) e António (Joao Catarré) a dormirem na sala. Flor acorda em choque com o sonho que teve de ter sido Maria de Fátima (Rita Pereira) a empurrá-la para o mar no cruzeiro. António olha-a intrigado.

Flor admite a António que desde que teve o acidente com o jet sky, tem recordado coisas novas da fatídica noite em que caiu ao mar no cruzeiro. Flor diz a António que apesar de não estar complemente segura daquelas memórias, viu que foi Maria de Fátima quem a empurrou ao mar no cruzeiro. António olha-a chocado. Flor diz a António que não podem acusar Maria de Fátima baseando-se nas suas memórias difusas daquela noite, mas António insiste que têm de tentar de encontrar alguma testemunha que possa ter presenciado tudo. Flor diz rendida achar que o melhor é deixarem tudo como está. António esboça ar inconformado.

Sammy (José Fidalgo) chega ao trabalho a pensar nas palavras de Cobra (ricardo Burgos) sobree poder separar-se já de Maria de Fátima, independentemente de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) serem ou não filhos dele. Toma uma decisão e tira a aliança. Olha surpreso para António a pedir-lhe para falarem.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

António, dizendo a Sammy que Flor teve memórias novas sobre a sua queda ao mar no cruzeiro, pergunta-lhe se lhe pode facultar o acesso ao processo. Sammy insiste querer saber do que Flor se lembrou, ficando em choque por António dizer que Flor viu Maria de Fátima a empurrá-la ao mar. Sammy continua em choque com a possibilidade de ter sido Maria de Fátima a tentar matar Flor no cruzeiro, admitindo que tudo que tem descoberto sobre a mulher o leva a pensar que isso possa ser mesmo plausível. António repara que Sammy está sem aliança, com Sammy a admitir que se pretende separar de Maria de Fátima, dizendo que percebe que cometeu um grande erro ao ficar com ela, nem sabendo sequer se os filhos que tiveram são dele. António diz-lhe que mesmo que isso não seja verdade, eles serão sempre dele, tal como pensa em relação a Rosinha. Sammy fica reconfortado. António diz a Sammy que tem de parar de pensar nos erros que cometeu no passado e sim tentar emendá-los, fazendo justiça por Flor. Sammy concorda, dizendo ir analisar de novo o processo para conseguirem descobrir alguma pista de Maria de Fátima ter sido a causadora da queda de Flor ao mar, não indo ter pejo em prendê-la. António olha-o satisfeito. António despede-se de Sammy, trocando um olhar incisivo com Cobra, que percebe.

Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Cobra olha tenso para Sammy a contar-lhe que vai reanalisar o processo da queda de Flor ao mar no cruzeiro por ela se ter recordado de factos novos do incidente. Cobra esboça ar de choque por Sammy já lhe ter contado que Flor pensa ter sido Maria de Fátima a empurrá-la para o mar. Sammy vinca que não terá contemplações em prender Maria de Fátima se isso for mesmo verdade. Sammy, mostrando já ter tirado a aliança, diz a Cobra que não vai ter mesmo problemas em fazer Maria de Fátima ir presa pela tentativa de assassinato a Flor. Cobra olha-o tenso.

Recorde como tudo aconteceu:

Terra Forte

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi não fica indiferente ao ouvir conversa de Glória

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Carla descobre quem é o amante de Maria de Fátima

Terra Forte
sáb, 4 abr

Terra Forte- Vivi e Rufino vão contar segredo de Maria de Fátima: «A verdade tem de se saber»

Terra Forte
sex, 3 abr

Terra Forte: A sentir-se traído, António faz acusações graves a José

Terra Forte
sex, 3 abr

Terra Forte- Rosa Maria fica confusa com Flor: «Amas mesmo os dois?»

Terra Forte
sex, 3 abr

Terra Forte- Flor chora nos braços da mãe: «Tenho tanto medo de perdê-lo»

Terra Forte
sex, 3 abr
Mais Terra Forte

Mais Vistos

São irmãs: Uma namora com um dos homens mais cobiçados de Portugal e a outra é atriz

ter, 31 mar
1

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem
2

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem
3

Filho de Kelly Bailey nunca teve um telemóvel na mão, nem nunca viu televisão. Eis a estratégia usada

A Fazenda
qua, 1 abr
4

«Esta é a forma de me despedir»: João Catarré emociona fãs no adeus a ‘Terra Forte'

Terra Forte
sex, 27 mar
5

«Poderosa, linda de morrer»: A apresentadora famosa arrasa em lingerie com fotografias arrebatadoras

Queridos Papás
9 out 2025
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: Carlos 'entala' Amália e David fica à beira de descobrir o grande segredo

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Terra Forte
Ontem

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Hector é perseguido e ameaçado com uma faca

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

«Sem trabalho e à espera de respostas»: Atriz de «Morangos com Açúcar» responde à letra

Ontem

Consegue adivinhar quem é? Hoje é uma estrela nacional e internacional

Ontem

Afastada da televisão, como está Sónia Brazão aos 51 anos?

sáb, 4 abr

As semelhanças são incríveis. Esta atriz é a cara chapada da mãe

sex, 3 abr

Aos 51 anos, apresentadora arrasa em lingerie e prova que a idade é apenas um número

Queridos Papás
sex, 3 abr

Já deu vida a muitas personagens na TVI, agora dá voz ao pai da Bluey

Amor à Prova
sex, 3 abr
Mais Fora do Ecrã