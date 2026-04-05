Exclusivo «Terra Forte»: Sammy e António formam uma aliança para descobrir o que aconteceu a Flor

Em «Terra Forte», Magui (Matilde Serrasqueiro) e Rosa Maria (Custódia Gallego) entram em casa, seguindo para o interior em silêncio ao verem Flor (Benedita Pereira) e António (Joao Catarré) a dormirem na sala. Flor acorda em choque com o sonho que teve de ter sido Maria de Fátima (Rita Pereira) a empurrá-la para o mar no cruzeiro. António olha-a intrigado.

Flor admite a António que desde que teve o acidente com o jet sky, tem recordado coisas novas da fatídica noite em que caiu ao mar no cruzeiro. Flor diz a António que apesar de não estar complemente segura daquelas memórias, viu que foi Maria de Fátima quem a empurrou ao mar no cruzeiro. António olha-a chocado. Flor diz a António que não podem acusar Maria de Fátima baseando-se nas suas memórias difusas daquela noite, mas António insiste que têm de tentar de encontrar alguma testemunha que possa ter presenciado tudo. Flor diz rendida achar que o melhor é deixarem tudo como está. António esboça ar inconformado.

Sammy (José Fidalgo) chega ao trabalho a pensar nas palavras de Cobra (ricardo Burgos) sobree poder separar-se já de Maria de Fátima, independentemente de Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) serem ou não filhos dele. Toma uma decisão e tira a aliança. Olha surpreso para António a pedir-lhe para falarem.

António, dizendo a Sammy que Flor teve memórias novas sobre a sua queda ao mar no cruzeiro, pergunta-lhe se lhe pode facultar o acesso ao processo. Sammy insiste querer saber do que Flor se lembrou, ficando em choque por António dizer que Flor viu Maria de Fátima a empurrá-la ao mar. Sammy continua em choque com a possibilidade de ter sido Maria de Fátima a tentar matar Flor no cruzeiro, admitindo que tudo que tem descoberto sobre a mulher o leva a pensar que isso possa ser mesmo plausível. António repara que Sammy está sem aliança, com Sammy a admitir que se pretende separar de Maria de Fátima, dizendo que percebe que cometeu um grande erro ao ficar com ela, nem sabendo sequer se os filhos que tiveram são dele. António diz-lhe que mesmo que isso não seja verdade, eles serão sempre dele, tal como pensa em relação a Rosinha. Sammy fica reconfortado. António diz a Sammy que tem de parar de pensar nos erros que cometeu no passado e sim tentar emendá-los, fazendo justiça por Flor. Sammy concorda, dizendo ir analisar de novo o processo para conseguirem descobrir alguma pista de Maria de Fátima ter sido a causadora da queda de Flor ao mar, não indo ter pejo em prendê-la. António olha-o satisfeito. António despede-se de Sammy, trocando um olhar incisivo com Cobra, que percebe.

Cobra olha tenso para Sammy a contar-lhe que vai reanalisar o processo da queda de Flor ao mar no cruzeiro por ela se ter recordado de factos novos do incidente. Cobra esboça ar de choque por Sammy já lhe ter contado que Flor pensa ter sido Maria de Fátima a empurrá-la para o mar. Sammy vinca que não terá contemplações em prender Maria de Fátima se isso for mesmo verdade. Sammy, mostrando já ter tirado a aliança, diz a Cobra que não vai ter mesmo problemas em fazer Maria de Fátima ir presa pela tentativa de assassinato a Flor. Cobra olha-o tenso.

Recorde como tudo aconteceu: