Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:21
Exclusivo «Terra Forte»: Sammy revela a Maria de Fátima que a ama a ela e a Flor - TVI
Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) sorri satisfeita por Moreira lhe dizer que acabou de chegar Sammy para falar com ela.

Maria de Fátima diz a Sammy (José Fidalgo) mal o vê entrar que têm de pensar em divorciar-se. Estaca atónita por Sammy lhe dizer que o facto de amar Flor (Benedita Pereira)não significa que também não a ame a ela, não querendo que se separem. Sammy diz a Maria de Fátima que ela o compreendeu mal sobre pensar que ele nunca gostou dela, e somente quis dizer que o casamento deles não começou da melhor forma por se terem unido pela morte de Flor. Maria de Fátima vinca não querer ficar com ele se souber que ele não a ama.

Sammy insiste com Maria de Fátima que a ama, não querendo que ela o deixe, reiterando que Flor foi um sentimento que ficou no passado, sendo com ela com quem quer ficar. Sammy beija Maria de Fátima, que não lhe consegue resistir mais. Maria de Fátima avisa Sammy que o mata se souber que ele a está a enganar.

