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Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Sedutora, Susette quer conquistar Sammy

  • TVI Novelas
  • Hoje às 08:59
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Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) está muito hesitante em seguir aquele plano tão ousado de conquistar Sammy, mas Maria de Fátima (Rita Pereira) insiste com ela para parar de pensar em pequeno. Sammy (José Fidalgo) chega com Álvaro (José Wallenstein) nesse momento, não evitando ficar a olhar agradado para Susette. Álvaro comenta que já valeu a pena vir ali, Sammy repreende-o.

Maria de Fátima diz a Susette que se percebeu que Sammy ficou caidinho por ela. Susette já voltou a vestir a farda, admitindo sentir-se aliviada. Maria de Fátima reprova a insistir que ela merece muito mais do que aquilo, indo fazer tudo para ajudá-la a conquistar Sammy. Susette não consegue evitar abanar-se com calores a pensar em Sammy. 

Recorde-se que Sammy é um eterno apaixonado por Flor:

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