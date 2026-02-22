Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Susette descobre o motivo da chantagem de Maria de Fátima a Flor

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 0min
Exclusivo «Terra Forte»: Susette descobre o motivo da chantagem de Maria de Fátima a Flor - TVI
Em «Terra Forte», Susette (Inês Faria) entra para limpar o quarto de Maria de Fátima (Rita Pereira). Esboça ar triunfal por descobrir o telemóvel dela caído no chão, guardando-o rapidamente. Susette abre ansiosa o telemóvel de Maria de Fátima, convicta que vai ali descobrir coisas graves sobre ela.

Susette já está a ver as fotografias de Maria de Fátima no telemóvel, estacando atónita ao descobrir o vídeo de Flor e Sammy (José Fidalgo) a fazerem amor, percebendo que era com isso que ela andava a chantagear Flor (Benedita Pereira). Pega de imediato no telefone para contar a Leumi. Susette passa o vídeo de Flor e Sammy para o seu telemóvel. Tenta apagá-lo do telefone de Maria de Fátima, mas não consegue. Toma uma decisão e guarda os telemóveis na mala.

Susette entra no Ninho a dizer a Sónia precisar da ajuda dela para apagar documentos da nuvem, mostrando a ela e Delfina o telefone de Maria de Fátima. Delfina (Elsa Galvão) esboça de imediato ar muito interessado. Susette confessa ser culpa sua a chantagem que Maria de Fátima fez com Flor, mostrando a Sónia e Delfina o vídeo que a patroa tem de Sammy e Flor envolvidos.

Susette diz a Sónia e Delfina que foi a própria Maria de Fátima a gravar aquele vídeo de Flor e Sammy, tendo sido assim que ela conseguiu ficar com Flor na mão. Susette comenta ser estranho que agora Maria de Fátima queira passar a casa a Flor tendo aquilo contra ela. Sónia diz segura que a resposta só pode estar no telefone de Maria de Fátima. Sónia, Delfina e Susette estão convictas que Maria de Fátima tem mesmo um amante, encontrando-se com ele numa cabana.

Susette, negando saber onde fica essa cabana, diz ir perguntar a Leumi se ele sabe de alguma coisa. Susette, Sónia e Delfina continuam a ler as mensagens trocadas entre Maria de Fátima e o amante, que somente tem como imagem de perfil uma cobra. Susette diz que Flor seria incapaz de trair o marido como Maria de Fátima fez, mas Delfina recorda-a que ela também já traiu o marido com Sammy. Susette diz não acreditar que Flor queira mesmo ficar com Sammy, achando que eles se terem envolvido foi só um incidente. Sónia e Delfina acabam por concordar. Susette pede a Delfina que use os seus contactos para descobrirem quem é aquele enigmático Cobra (ricardo Burgos).

 

