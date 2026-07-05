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Exclusivo «Terra Forte»: Susette termina o namoro com Leumi

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  • Hoje às 09:41
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Em «Terra Fprte», Susette (Inês Faria) confirma aSusette (Inês Faria) que Carla (Marina Albuquerque) já se foi embora, com Maria de Fátima a não resistir, dizer não saber como alguém como ela arranjou namorado. Maria de Fátima diz saber que no seu caso ninguém quer nada com ela por ser tão feia, elogiando Susette pela sua beleza. Susette sorri vaidosa por Maria de Fátima dizer-lhe que ela podia estar muito bem na vida com os atributos físicos que tem, admitindo não perceber o que ela está a fazer com Leumi (Cassiano Carneiro).

Maria de Fátima insiste com Susette que se ela se arranjar bem, pode conseguir conquistar o homem que quiser, desafiando-a a escolher um nome. Susette fala em Sammy, com Maria de Fátima a dizer-lhe que ela conseguiria à vontade ficar com ele, ainda para mais por ele estar em crise com Flor. Susette admite a Maria de Fátima achar que Sammy nunca será plenamente feliz com Flor por saber que ela continua a gostar de António (João Catarré), e Flor acabou por ficar com ele por conformismo. Maria de Fátima reitera-lhe que ela tem mesmo grandes chances de conquistar Sammy (José Fidalgo) se estiver disposta a isso. Susette esboça ar interessado. 

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Maria de Fátima diz a Susette ser a altura certa para ela seduzir Sammy por ele estar muito afectado por Flor o poder trair com António, concordando ambas que ele não merece aquilo. Maria de Fátima apresta-se para ajudá-la a escolher umas roupas da antiga patroa dela para seguirem com aquele plano. Maria de Fátima sorri satisfeita por Rambo já ter entregue para análise as amo0stras que recolheu de Sónia e Flor. Susette mostra a Maria de Fátima os vestidos da antiga patroa, com Maria de Fátima a incitá-la a ir experimentá-los.

 Susette entra deslumbrante com um vestido de Maria de Fátima, que lhe diz ter cada vez mais a certeza que ela vai conseguir conquistar Sammy sem dificuldades.

Leumi chega, percebendo de imediato que Susette está com um vestido de Maria de Fátima. Ambas o olham atrapalhadas. Susette disfarça a Leumi que estava só a mostrar a Carmen as roupas que Maria de Fátima usava. Leumi diz-lhe para despir já aquilo e queimar tudo, que pode atrair más energias. Maria de Fátima intromete-se a dizer a Susette para não se deixar dominar por Leumi. Susette concorda, dizendo a Leumi ser melhor terminarem aquela relação. Leumi fica em choque.

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Susette diz a Leumi achar que precisam mesmo de dar um tempo por sentir que ele a está a sufocar. Maria de Fátima intromete-se a dizer a Susette que Leumi não a quer ver bonita por saber que a vai perder. Leumi sai fulo a culpar Maria de Fátima por aquilo. Susette suspira dividida com o que acabou de fazer. Susette diz a Maria de Fátima que nunca pensou que pudesse acabar tudo com Leumi daquela maneira tão fria. Maria de Fátima diz que ela fez bem por merecer melhor que ele. Maria de Fátima sorri satisfeita por já ter dado aquele golpe de vingança em Leumi.

 

Recorde-se que Maria de Fátima tem feito de tudo para eles se desentenderem:

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