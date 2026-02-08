Exclusivo «Terra Forte»: Todos descobrem que Vivi está viva, mas que pode ter sido raptada

Em «Terra Forte», Armando (Ricardo Carriço) diz a Álvaro (José Wallenstein) precisar da ajuda dele por a tal mulher por quem se apaixonou poder estar em perigo de vida às mãos do marido, revelando-lhe por fim ser de Vivi que está a falar. Armando explica a Álvaro que Vivi simulou a sua morte para salvar a família das dívidas de Marcus, e o seu plano passava por desaparecer, achando que ela não se matou mesmo por não ter tido coragem. Álvaro olha-o assombrado. Armando diz a Álvaro não saber que fazer por que Vivi tinha decidido voltar hoje para casa, mas sumiu sem rasto, não podendo também ir à polícia reportar o desaparecimento quando Vivi está teoricamente morta. Álvaro diz a Armando que Vivi pode ter decidido simplesmente desaparecer para sempre como era o seu plano inicial, mas Armando diz não acreditar nisso. Álvaro sugere então que Vivi tenha sido atacada e estar neste momento morta. Armando esboça ar aflito. Armando fica em choque por Álvaro aventar agora que pode ter sido Marcus quem fez Vivi desaparecer, o que é ainda mais confirmado por Armando contar que Marcus o acusou de ter um caso com ela, o que significa que ele sabia que ela estava em sua casa. Armando pede a Álvaro que fale com Glória para conseguirem apanhar Marcus. Álvaro esboça ar contrariado por Sónia lhe dizer que Glória saiu. Recebe chamada de Sammy, assentindo que ele venha ter consigo ao Ninho por também precisar de falar com ele. Álvaro aproveita ver ali Rufino para dizer-lhe precisar da opinião dele sobre um assunto. Rufino olha confuso para Álvaro sem perceber como pode ajudá-lo naquela questão de ajudar uma pessoa que tinha supostamente morrido, mas que está afinal viva. Glória aparece e Álvaro decide contar toda a verdade, revelando-lhes que Vivi não morreu. Álvaro explica a Glória e Rufino que Vivi simulou a sua morte para ajudar a família com as dívidas, deixando-lhes receber o dinheiro dos seguros de vida que tinha feito. Glória está em choque, negando ao irmão que alguma vez Vivi lhe tenha falado desses seus planos. Álvaro assevera a Glória e Rufino não haver dúvidas nenhumas sobre Vivi estar viva por ter sido uma pessoa que ele conhece que a acolheu todo aquele tempo, e Vivi ia voltar hoje para casa para desmanchar aquele plano, mas acabou por desaparecer misteriosamente. Glória sente-se mal e cai desmaiada no chão. Glória recobra os sentidos. Arranja uma desculpa para afastar Sónia dali e conta a Álvaro e Rufino que já sabia dessa possibilidade de Vivi estar viva, podendo também saber onde ela está agora. Álvaro descai-se que é em casa de Armando que Vivi tem estado a viver. Glória refere que nesse caso Marcus lhe mentiu mesmo quando disse que não era ela que lá estava. Rufino diz ser óbvio que Marcus raptou Vivi, precisando de irem já ao sitio onde Gloria diz que ela pode estar. Álvaro diz que vai pedir a Sammy que vá com eles.

Babi, Eva, Kadu e Vini olham intrigados para Bingo a tentar sair de casa. Todos recordam o que Bingo já fez desde que Vivi morreu, tendo mesmo desaparecido de casa depois do velório, e vinha aparentemente muito bem tratado. Todos esboçam ar desconfiado que isso possa dizer que Vivi está mesmo viva. Kadu insiste com os irmãos que o comportamento de Bingo somente pode querer dizer que Vivi está viva. Todos ficam estarrecidos com a possibilidade de ter sido mesmo Vivi quem esteve no seu próprio velório. Kadu diz terem de usar Bingo para conseguirem chegar à mãe. Todos acabam por concordar com a ideia de Kadu de seguirem Bingo para tentarem chegar a Vivi através dele.

Rufino e Álvaro olham em volta perdidos sem saberem como vão descobrir qual é a roulotte de Marcus. Glória junta-se a eles a dizer saber qual é. Já à porta da roulotte de Marcus, Álvaro e Glória olham melindrados para Rufino a sacar de uma arma. Rufino entra disparado a dizer a Marcus para se render. Rufino sai da roulotte a dizer não estar ninguém lá dentro. Glória segue disparada para o interior. Glória diz fula a Álvaro e Rufino que tanto Marcus como o homem do motelito lhe mentiram sobre o problema da canalização. Sai a dizer saber quem lhes pode dizer o que se está a passar.

Kadu, Eva, Vini e Babi seguem atrás de Bingo, expectantes que ele os leve até Vivi. Eva diz a Kadu que devia ter acreditado mais nele quando dizia que Vivi podia não ter morrido. Babi e Vini olham[1]se apreensivos a falarem de irem perder o dinheiro dos seguros se Vivi estiver mesmo viva. Kadu e Eva continuam a seguir ansiosos Bingo. Vini diz a Babi que já não está a contar com o dinheiro dos seguros por ter ido tudo parar à conta de Marcus. Babi vinca que ele vai ter de dividi-lo com eles. Babi tem subitamente a ideia de filmar tudo o que estão a fazer para ganhar sucesso nas redes sociais. Passam por Flor, contando-lhe que Vivi pode afinal estar viva.

Glória discute com o homem do motelito, que nega ter tido aquela conversa com ela de ter havido um problema na canalização da roulotte. Rufino esboça ar impaciente e saca da sua arma, apontando-a ao homem. Armando, Sammy e Rosa Maria chegam, ficando atónitos a olhar para Rufino. Rufino acaba por guardar a arma a contragosto. Homem fica aflito por Sammy ameaçar chamar a polícia se ele não contar o que falou com Marcus, avisando[1]o que vai ficar em maus lençóis por ser cúmplice de um crime. Kadu, Vini, Babi e Eva chegam com Bingo. Kadu diz saber que estão todos ali por Vivi estar viva. Todos o olham espantados. Kadu assente que foi através de Bingo que perceberam que Vivi poderia estar viva, contando do episódio de ele ter perseguido uma mulher no velório da mãe. Armando confirma que era mesmo Vivi essa mulher. Todos se olham atónitos. Armando conta que Bingo conseguiu ir ter com Vivi até sua casa, o que pode significar que Vivi esteve mesmo ali na roulotte para ele agora os ter trazido ali. Todos ficam tensos com a ideia de Marcus poder ter feito mal a Vivi. Babi começa a filmar o momento, todos ignoram. Os filhos de Vivi esboçam ar muito emocionado por a mãe estar mesmo viva. Rufino corta a conversa a dizer que a chave para a encontrarem antes que Marcus lhe faça mal está no homem do motelito, avisando-o ameaçador para contar já o que sabe. Homem olha-o assustado. Todos pedem a Rufino que se acalme com o homem, mas Rufino ignora. Bingo surge a correr com uma carteira de Vivi na boca. Todos olham emocionados para a fotografia de família que Vivi tinha lá guardada. Todos dizem aos filhos de Vivi para irem para casa, com Rufino a pedir ajuda a Armando e Álvaro para fazerem o homem do motelito falar. Vini recusa a Glória que ela os acompanhe. Glória fica afectada, entrando disparada na roulotte. Glória chora desolada a sentir-se culpada de tudo o que aconteceu a Vivi. Rufino amarra o homem do motelito a uma árvore, ameaçando fazer-lhe mal se ele não contar o que sabe. Sammy também alerta o homem que pode ir preso por cumplicidade de um crime se Marcus tiver feito mal à mulher com quem saiu. Homem esboça ar hesitante. Babi filma tudo com o telefone. Glória tenta recompor-se a pensar que Vivi vai perdoá-la pela sua traição. Bingo entra e encosta-se a Glória, deixando-a surpresa. Armando, Álvaro, Sammy, Rufino e Rosa Maria seguem apressados para o carro por já terem tido a confirmação que Marcus saiu dali. Sammy diz poder conseguir localizar o carro de Marcus com os seus contactos na polícia. Homem do motelito fica amarrado à árvore, sendo agora pressionado por Babi para contar o que sabe, ao mesmo tempo que filma tudo. Homem do motelito diz a Babi que foi com Glória que viu Marcus. Glória explica a Babi que percebeu que Vivi podia estar ali na roulotte, mas aquele homem mentiu a dizer que tinha havido um problema na canalização para ela não entrar, dizendo ameaçadora ao homem querer saber agora a verdade. Babi filma tudo interessada. Homem acaba por confessar a Glória e Babi que estava uma mulher na roulotte de Marcus, e ele lhe pagou para ele mentir para dizer que não estava lá ninguém. Glória e Babi dizem querer saber para onde eles foram, com Bingo também a rosnar ameaçador para o homem. Homem do motelito já contou a Glória e Babi que Marcus fugiu no seu carro, com homem a dizer poder localizá-lo por ter lá colocado um dispositivo GPS. Glória e Babi concordam irem atrás deles levando o carro de Marcus. Glória e Babi metem-se no carro de Marcus com Bingo e o homem do motelito, com Glória a ordenar ao homem que acelere por precisarem de encontrar já Vivi. Babi e Glória seguem com o homem do motelito no carro de Marcus a seguir o GPS do carro deste. Alguém embate neles subitamente. Vemos o telefone do homem a voar pela janela e a partir-se no chão. Glória e Babi olham desoladas para o telefone do homem destruído. Armando, Sammy, Rosa Maria, Álvaro e Rufino saem do carro, explicando que lhes bateram por que pensavam que era Marcus quem estaria no carro. Glória e Babi dizem que com isso perderam a hipótese de encontrar Vivi. Armando está furioso por o homem do motelito lhes ter ocultado que sabia como podiam chegar a Marcus. Sammy diz poder tentar recuperar o telemóvel do homem, mas poder ser tarde de mais. Rufino pega em fúria no homem do motelito e atira-o à água. Babi filma tudo. Sammy termina uma chamada a dizer já saber quem os pode ajudar a localizar o carro do homem do motelito. Armando esboça ar envergonhado por Rosa Maria lhe dizer ser notório que ele está apaixonado por Vivi. Babi vai ter com o homem do motelito a dizer-lhe que ele tem de ir agora consigo a um sítio. Bingo rosna para o homem, que fica apavorado.

Vemos Marcus a conduzir o carro com Vivi ao seu lado. Vivi vai de olhos fechados, deixando a dúvida no ar de poder já não estar viva.

