Exclusivo «Terra Forte»: Trabalhadores manifestam-se contra Maria de Fátima e o passado fica em risco

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) olha atónita para os empregados da fábrica a empunharem cartazes de protesto por ela ter tratado mal Flor (Benedita Pereira). Marilene diz à patroa que eles se recusam a voltar a trabalhar, Maria de Fátima fica fula. Trabalhadores continuam a protestar com Maria de Fátima por ter posto Flor a trabalhar como empregada em sua casa. Rufino chega-se à frente a defender que Flor tem direito a metade de tudo que é da família. Maria de Fátima olha-o surpresa, com Rufino (Vitor Norte) a dizer saber que ela se lembra dele dos tempos em que trabalhou para Manuel (António Capelo).

2006 - FLASHBACK INÉDITO: Maria de Fátima olha surpresa para Manuel a dizer-lhe que só vai aceitar torná-la uma Terra Forte se ela continuar a sua linhagem, querendo que ela tenha filhos seus. Maria de Fátima sugere fingir a Sammy que engravidou dele, dizendo que assim também acabariam com a guerra entre famílias. Manuel assente. Manuel chama Rufino para levar já Maria de Fátima à clínica para começar os tratamentos.

Rufino diz a Maria de Fátima que Flor tem direito a estar ali na Açoreana e não a trabalhar como empregada dela. Maria de Fátima tenta desculpar-se que foi Flor quem lhe pediu que lhe arranjasse um trabalho mais simples. Rufino vinca a Maria de Fátima que ninguém ali vai trabalhar até que ela reconheça os direitos de Flor. Maria de Fátima diz a Rufino que está despedido, furiosa com o protesto que ele está a levantar. Rufino não se atemoriza, continuando a insistir que Flor tem direito ao legado da família. Delfina (Elsa Galvão) olha impressionada para Rufino. Rufino elogia Delfina por ter tido aquela ideia de fazerem uma manifestação contra Maria de Fátima. Delfina, por seu turno, diz a Rufino ter gostado muito da maneira como ele fez frente a Maria de Fátima. Rufino diz não se ir ficar por ali, indo exigir que Maria de Fátima se retrate publicamente. Delfina dá um beijo na cara a Rufino, que sorri nas nuvens. Delfina sorri.

Rufino diz a Manuel que Maria de Fátima ficou muito perturbada por o ter reencontrado por saber que ela sabe muita coisa sobre ela que a pode tramar. Assente a Manuel continuar a segui-la de perto e descobrir mais do que ela esconde do seu passado. Manuel diz a Rufino cada vez mais suspeitar que Maria de Fátima pode ter calculado todos os seus passos para se tornar sua filha a ocupar o lugar de Flor, sendo o timing com que Flor desapareceu, ela ser sua amante, e a sua mãe ter morrido demasiado sincronizados para ela conseguir ficar na posição que hoje ocupa.

Recorde-se que isto aconteceu após Flor ceder tudo à 'irmã':