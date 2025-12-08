Exclusivo «Terra Forte»: Vivi conta a verdade a Jennifer, revelando-se

Em «Terra Forte», Jennifer puxa por Vivi (Sofia Nicholson) para lhe contar mais sobre a mãe da rapariga que esteve lá em casa. Vivi diz-lhe que ela se chamava Maria. Jennifer mostra-lhe de seguida a fotografia de família dela, onde também está Babi (Melissa Matos). Vivi estaca gelada.
Jennifer diz a Vivi que ela lhe tem de lhe dar muitas explicações por naquela fotografia parecer mais mãe daqueles jovens do que amiga da mãe deles. Vivi tenta fugir em pânico, mas Jennifer barra-lhe o caminho. Jennifer, usando os seguranças como argumento, diz a Vivi querer saber agora o que ela anda a esconder sobre a família. Vivi olha-a encurralada.
Vivi tenta disfarçar a Jennifer que abandonou a família por não ter conseguido suportar a perda do marido, mas Jennifer riposta que Babi disse que quem morreu foi a mãe dela. Jennifer perde a paciência de vez e arranca a peruca a Vivi, dizendo querer saber por que ela anda disfarçada e a fingir ser brasileira. Vivi, já a falar português de Portugal, pede a Jennifer que a deixe ir embora, asseverando-lhe que não apareceu ali com segundas intenções, nem estar a fugir por ter feito alguma coisa de mal à família. Jennifer olha-a indecisa. Vivi somente diz a Jennifer não querer envolver ninguém no que fez para ajudar a família.
Jennifer procura algo no telemóvel, encontrando o que queria, que era a notícia da suposta morte dela num acidente de carro. Vivi olha-a tensa. Jennifer insiste com Vivi para que lhe conte por que anda a fingir ter morrido, teorizando que ela pode ter feito aquilo para fugir do marido. Vivi suspira a perceber que vai ter mesmo de contar toda a verdade a Jennifer. Vivi já confessou a Jennifer que fingiu a sua morte para salvar a família da falência, por Marcus ser o dono da Komibem, que provocou várias mortes. Fica surpresa por Jennifer revelar que Armando (Ricardo Carriço) é o dono dos supermercados Super Luso. Vivi fica aflita ao ouvir Armando.
Jennifer acaba por aceder aos apelos de Vivi de não contar a sua identidade a Armando. Este entra, com Vivi a disfarçar que ainda estava a chorar com a morte de amiga, enquanto Jennifer diz que a confusão lá fora se deveu a terem encontrado um buraco na estrada. Armando olha-as desconfiado.
Armando diz a Vivi que nunca terá de ter vergonha de mostrar fragilidade à sua frente por nunca ir esquecer que foi ela quem salvou Gui da morte, elogiando-a por ser capaz de tudo pelos outros. Jennifer olha acusadora para Vivi, que fica constrangida.
Jennifer defende Vivi a Armando, dizendo que efetivamente o que ela fez de salvar Gui não tem gratidão possível. Armando sai a dizer ir voltar para o trabalho. Vivi agradece a Jennifer por não a ter denunciado, dizendo que corria o risco de ir parar à prisão se fosse descoberta. Vivi diz a Jennifer que se soubesse quem era Armando, nunca teria ficado naquela casa, ainda para mais por ele andar com Babi. Jennifer defende Armando a dizer que ele não tem culpa do comportamento da filha dela, que é mais uma jovem iludida pelas redes sociais em vender-se para poder comprar coisas caras.
Jennifer diz a Vivi apoiar-se na força de Deus para não ceder à tentação de vender-se para poder comprar tudo o que gosta. Vivi diz a Jennifer ter de sair já daquela casa. Vivi diz a Jennifer ser uma situação impossível para ela continuar naquela casa estando Armando a namorar com a sua própria filha. Jennifer diz enigmática saber como podem acabar com aquela relação. Vivi admite a Jennifer que não pensou muito bem no que ia fazer depois de simular a sua morte. Jennifer diz atónita que ela pensou muito mal aquilo. Vivi fica tensa. Vivi diz a Jennifer que nunca pensou naquele plano de matar-se, mas sempre pensou que os filhos um dia poderiam precisar daquele dinheiro dos seguros por achar que eles não vão longe na vida.
Jennifer apresta-se para ajudar Vivi a elaborar um plano para desaparecer, perguntando-lhe mais detalhes de como simulou a sua morte. Vivi sorri. Vivi conta a Jennifer como simulou o acidente de carro que fez com que todos pensassem que ela tinha morrido.
FLASHBACK INÉDITO:
Vivi chega à falésia de carro com ar determinado. Espalha gasolina pelo carro e parte o vidro da frente para simular o que o seu corpo terá sido projetado, fazendo de seguida um corte no braço para colocar sangue seu no carro. Tira uma trotinete da mala, atira um sapato seu e uma bolsa por ali e empurra o carro da ravina. Coloca a peruca e afasta-se a grande velocidade na trotinete. Vivi sai da trotinete, deixando-a por ali depois de a desinfetar. Vivi, que ia para a ilha a nado, vê um barco de pesca no mar e tem uma ideia. Despe-se e fica em fato de banho, apanhando boleia no barco. Vivi, vendo a ilha já perto, solta-se do cabo do barco e nada para a ilha. Chega a terra e deita-se de costas a recobrar forças, exausta. Vivi caminha no meio da vegetação, esboçando ar deslumbrado com a beleza luxuriante da ilha. Vivi passa junto a uma casa, sorrindo encantada ao ver Gui, que está a jogar à bola com Aline. Gui deixa cair a bola para a estrada, não se apercebendo de um carro a aproximar-se. Vivi segue disparada para salvar a criança.
Vivi diz a Jennifer que pensou mesmo em matar-se, e ironicamente conheceu Armando no hospital onde foi roubar o medicamento para o fazer, tendo sido ele quem a ajudou quando fingiu passar mal. Jennifer diz que tudo aquilo que lhe aconteceu pareceu estar marcado para ela conhecer Armando. Vivi fica pensativa.