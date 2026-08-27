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Exclusivo «Terra Forte»: Vivi decide alugar a casa de Armando a Débora

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 47min
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Débora (Elisa Volpatto) chega e agradece a Vivi (Sofia Nicholson) o convite para voltar a visitar a casa onde irá viver. Vivi mostra-se feliz por Débora ter decidido avançar com a gravidez.

Débora conta que António (João Catarré) está prestes a regressar, depois de Dudu e Rosinha terem voltado para o Brasil. A situação deixa-a intrigada, uma vez que considera estranho os dois terem decidido regressar tão subitamente.

Depois de desligar uma chamada, Débora confirma a Vivi que Dudu (Tomás Taborda) e Rosinha (Francisca Salgado) já estão de volta a casa. A aproximação do momento em que terá de contar a António que está grávida deixa-a receosa. Vivi diz-lhe que sabe como pode fazer a revelação.

É então que Jennifer (Bárbara Meirelles) e Vivi mostram a Débora o berço que pertencia à filha de Armando, sugerindo-lhe que aquela poderá ser a forma perfeita de anunciar a António a gravidez. Débora reage emocionada à ideia.

Vivi diz-lhe estar certa de que Armando aprovaria que utilizasse o berço para o filho que vai ter. Débora elogia ainda Vivi pela forma como nunca se deixa abater pelas adversidades da vida.

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Jennifer revela também que está a tratar de uma questão relacionada com a possibilidade de um dia também poder ser mãe, deixando as três mulheres a sorrir.

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