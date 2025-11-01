Terra Forte

Exclusivo «Terra Forte»: Vivi descai-se e faz revelações sobre Maria de Fátima a Sammy

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 45min
Exclusivo «Terra Forte»: Vivi descai-se e faz revelações sobre Maria de Fátima a Sammy
Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) pede a Vivi (Sofia Nicholson) para falar com ela sobre o seu despedimento da Açoreana, que pode estar relacionado com o incidente na Komibem. Sammy, dizendo a Vivi ter apurado que Maria de Fátima (Rita Pereira) e Marcus (Vitor Hugo) tinham uma relação hostil, pergunta-lhe se acha que foi por isso que a sua mulher a despediu. Vivi olha-o tensa.

Vivi já contou a Sammy que Maria de Fátima a acusou de andar a passar informações para Marcus, achando que foi ele que organizou o protesto no navio, com Sammy a dizer que isso torna a sua mulher suspeita no que aconteceu na Komibem. Vivi descai-se que Maria de Fátima faz tudo por poder, Sammy olha-a intrigado.

Vivi recusa-se a contar a Sammy o que seja sobre Maria de Fátima, dizendo que sempre foi guardiã dos segredos daquela família. Vivi alerta Sammy avizinharem-se tempos difíceis por não acreditar que Maria de Fátima queira dar alguma coisa a Flor (Benedita Pereira), e assume ser plausível que Maria de Fátima tenha tramado Marcus com a Komibem. Sammy fica pensativo.

Recorde como Vivi foi despedida:

