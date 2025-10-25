Exclusivo «Terra Forte»: Vivi pensa em matar-se para salvar a família

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo) bebe desconsolado enquanto vê notícias na televisão sobre a Komibem, angustiado por não ver nenhuma saída. Vivi (Sofia Nicholson) diz-lhe que tem de começar a pensar em arranjar trabalho, dizendo que mais uma vez é ela que tem de resolver os problemas da família. Glória (Maria João Pinho) bate à porta.

Vivi começa a analisar uma pasta com os seguros de vida da família.

Glória bate em Marcus a dizer que ele a enganou com a promessa de um dia ficarem juntos quando afinal deu isso sim cabo da família. Glória sai a avisar Marcus que nunca mais a vê se não ajudar Vivi e a família a recomporem-se.

Vivi vê nos seguros de vida que conseguiria salvar a família se morresse.

Vivi serve atum à família para o jantar, os filhos ficam apreensivos. Vivi diz a Marcus e aos filhos terem de começar a pensar numa solução para não serem despejados. Marcus insiste na tese que foi Maria de Fátima (Rita Pereira) quem sabotou a Komibem para o tramar. Kadu (Vicente Ramirez) e Eva (Josefine Winkler) dizem ao pai que ele tem de tentar provar a sua inocência, ainda podendo sair daquele buraco. Vini também diz a Marcus que não tem nada a perder. Marcus fica pensativo.

Vivi reza para ganhar forças para se suicidar se não houver outra hipótese para salvar a família