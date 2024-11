Exclusivo últimos episódios «Cacau»: As fotografias do casamento de Vitória e Simone

Em «Cacau», Simone (Alexandra Lencastre) e Vitória (Teresa Tavares) estão no escritório de Dr. Nazaré, onde Vitória agradece a Dr. Nazaré por ter acedido ao seu pedido de acelerar o seu casamento com Simone. Simone diz ter finalmente encontrado o amor da sua vida com Vitória. Dr. Nazaré sorri e as duas assinam os papéis do casamento. Dr. Nazaré insiste para que elas tirem uma fotografia juntas para recordar o momento. Simone beija Vitória descontraída.

Vitória faz Simone prometer que só anunciará que se casaram quando tiverem a certeza que Lalá (Inês Castel-Branco) matou Rui (Nuno Pardal) e Susana (Isabel Figueira). Vitória prepara-se para sair, dizendo estar ansiosa para também conseguir tramar Marco (Diogo Amaral).