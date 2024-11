Exclusivo últimos episódios de «Cacau»: Majoris está de volta

Em «Cacau», Sal (Carolina Amaral) e Susana (Isabel Figueira) pedem a Tomané (Salvador Nery) que as ajude a descobrir se Simone (Alexandra Lencastre) foi à pensão no dia da morte de Salete, dizendo que ela teria interesse em matá-la para Salete não revelar o seu passado. Tomané assente tratar amanhã de ir ver se a câmara de segurança que está perto da pensão a apanhou a entrar.

Soraia (Paula Neves) atende chamada de Majoris, dizendo-lhe que Simone (Alexandra Lencastre) está lá em casa e perguntou logo por ela, dizendo que ela devia fazer-lhe uma visita. Soraia diz enigmática a Rosa (Mafalda Tavares) estar a contar que Majoris apareça lá em casa, não explicando por que lhe mentiu de Simone não estar ali a viver. Soraia deixa mensagem a Tomané para vir já para casa, dizendo que Majoris caiu na armadilha dele.

Sal diz a Susana (Isabel Figueira) que gostava de saber onde Simone está a viver para lhe ir dizer umas verdades. Susana continua sem querer acreditar que Simone pudesse matar Salete por ela saber do seu passado, mas tanto Sal como Tomané admitem que Simone seria perfeitamente capaz de cometer esse crime para não ser desmascarada. Susana está em choque.

Rosa olha intrigada para Soraia e Tomané a dizerem-lhe estarem a fazer tempo para algo acontecer. O telefone toca, com Soraia a dizer de imediato para a portaria que podem deixar Majoris entrar. Rosa fica atónita. Tomané combina com Soraia ficar a esperar Majoris no quarto para a apanharem, dizendo a Soraia fazerem uma dupla perfeita. Soraia sorri derretida. Soraia puxa uma receosa Majoris para o interior. Majoris fica mais aliviada por Soraia lhe garantir que Simone a chamou ali não para a repreender por alguma coisa mas por gostar muito dela, vendo nela uma verdadeira amiga. Soraia deixa Majoris no quarto, saindo de seguida a fechar a porta. Majoris olha tensa para Tomané a dizer-lhe querer fazer-lhe umas perguntas antes de Simone chegar.

Tomané admite a Majoris que a atraíram ali por ela poder ser peça chave para provarem os crimes de Simone. Majoris tenta fugir assustada, ficando furiosa ao perceber que a porta está trancada. Tomané observa-a plácido. Majoris faz frente a Tomané, que fica intimidado. Tomané joga a cartada de Susana estar a contar com a ajuda dela para desmascarar Simone. Majoris hesita. Susana e Sal entram espantadas no quarto onde Majoris está com Tomané. Susana dá um abraço terno a Majoris, dizendo estar muito feliz de ela estar bem. Majoris fica desarmada com aquele gesto.

Majoris diz a Susana que preferiu fugir a ser apanhada pelos seus actos. Susana insiste para que ela lhe conte o que se passou. Majoris hesita. Majoris disfarça a Susana que somente ficou com receio que a pudessem implicar em alguma coisa que Simone tenha feito por ser tão cúmplice dela.

Susana revela a Majoris já saber que Simone é sua mãe, ficando espantada por perceber que Majoris já sabia disso. Majoris justifica-se a Susana que andava a tentar convencer Simone a assumir ser mãe dela quando teve de fugir. Majoris fica espantada por Susana dizer-lhe haver fortes suspeitas de Simone ter matado Salete. Majoris diz chocada a Susana que nunca pensou na ideia de Simone poder ter matado Salete, apesar de confirmar que ela estava na pensão quando Salete sufocou. Susana insiste com Majoris para contar tudo o que sabe sobre Simone à polícia. Majoris esboça ar preocupado a dizer ter receio que Simone lhe faça mal. Susana abraça-a a prometer protegê-la.