Exclusivo últimos episódios de «Cacau»: Marco vende a construtora e foge

Em «Cacau», Jaime (Sérgio Praia), Salomão (Paulo Pires) e Valdemar (Vitor Hugo) chegam com os inspetores da PJ à construtora. Marco (Diogo Amaral) recebe-os com ar sorridente e despreocupado. Marco diz aos polícias não perceber por que eles tiveram de vir ali com Jaime, Salomão e Valdemar (Vitor Hugo). Estes olham-nos irritados, mas acabam por concordar ser melhor saírem.

Inspector mostra a Marco a notícia da morte de um português em Joanesburgo, Marco finge ficar surpreso. Marco esboça ar surpreso por o inspector lhe dizer que foi Manuel quem foi assassinado na África do Sul.

Inspector salienta ser muito curioso que todos os homens que fizeram a obra na casa dele foram para o estrangeiro, mas Marco contrapõe que essa casa já nem era sua, além de os funcionários irem trabalhar para fora ser algo corriqueiro numa multinacional como a sua. Inspector olha-o irritado.

Salomão diz a Jaime e Valdemar que deviam arranjar maneira de tramar Marco, nem que fosse por caminho ínvios. Jaime olha-o reprovador. Inspectores saem com ar frustrado a dizer que não podem fazer nada a Marco sem provas. Inspector pede[1]lhes que o levem a falar com a família de Manuel. Marco ouve tenso um dos trabalhadores a avisá-lo que um deles vai falar sobre as obras em casa dele.

Belard diz a Marco que receberam uma proposta para venda da construtora de um grupo brasileiro. Marco diz-lhe para fechar o negócio o mais depressa possível, dizendo que talvez tenha de viajar.