Exclusivo últimos episódios de «Cacau»: Martim e Anita acabam juntos

Em «Cacau», Tiago (José Condessa) insiste com Martim (Lucas Dutra) que devia avançar para Anita (Catarina Nifo), dizendo que ele não tem de ter medo de nada por o seu HIV ser indetectável.

Anita chega, dizendo precisar de ajuda por ir começar hoje a gravar vídeos para a sua campanha na Seaside. Tiago revela a Anita e Martim ir ter com Cacau (Matilde Reymão) ao Brasil, convicto em conseguir fazer as pazes com ela. Anita faz menção de ligar à irmã, dizendo que Cacau odeia surpresas daquelas, mas Martim impede-a, tirando-lhe o telemóvel da mão.

Ficam a lutar pelo aparelho, acabando por ficarem colados um ao outro. Fitam-se com desejo.

Martim e Anita afastam-se constrangidos um do outro, tentando disfarçar não terem de ter problemas um com o outro por não serem namorados.

Anita olha maravilhada para os sapatos que a Seaside lhe enviou para a campanha. Tiago despede-se de Martim e Anita, desejando boa sorte de olhar cúmplice a Martim com Anita. Esta ensaia poses para a sessão fotográfica, Martim sorri embevecido a olhá-la.

Martim faz a sessão fotográfica de Anita para a Seaside, tirando fotografias e filmando. Sorriem divertidos em ambiente leve e descontraído. Anita, a ver satisfeita as fotografias da sessão fotográfica, abraça Martim a agradecer-lhe por todo o apoio que lhe tem dado.

Anita admite a Martim que nunca gostou verdadeiramente de Tiradentes, tendo outros planos delineados para a sua vida. Martim olha-a nervoso.

Anita continua a dizer a Martim querer encontrar alguém mais compatível com ela e que não tenha um passado cheio de problemas como sucedia com Kenny (Rafael Medrado) e Tiradentes, assumindo sentir-se muito bem ao pé dele. Martim ganha coragem e beija Anita, que corresponde feliz.