Exclusivo últimos episódios de «Cacau»: Nanda está viva e Lalá está metida em sarilhos

Em «Cacau», Salomão (Paulo Pires) liga para Valdemar (Vitor Hugo) a pedir-lhe para aceder à câmara do prédio de Marco (Diogo Amaral) para tentarem descobrir quem é a mulher morena que perpetrou aquele crime. Valdemar questiona Salomão se não foi Simone (Alexandra Lencastre) quem matou Rui. Salomão nega, dizendo que a silhueta física da mulher morena que entrou no prédio é diferente da de Simone.

Valdemar segue para o computador para procurar visionar a câmara de segurança do prédio de Marco. Susana (Isabel Figueira) e Regina (Christine Fernandes) observam-no intrigadas. Valdemar descobre os vídeos do prédio de Marco no momento em que Jaime chega. Todos se aproximam ansiosos do computador para tentar descobrir a identidade da mulher assassina.

Todos se olham frustrados por os vídeos não permitirem identificar a mulher. Estacam tensos com a grande probabilidade de ser Lalá (Inês Castel-Branco) aquela mulher, visto ela ser a aliada número um de Simone e estar em parcas condições financeiras. Valdemar diz saber como podem apanhar Lalá, indo buscar uma pessoa primeiro.

Valdemar entra em casa de Lalá sorrateiramente, pondo de seguida o colar de Joana numa gaveta. Volta a sair rapidamente.

Todos olham em choque para Valdemar a entrar com Nanda, quando tudo apontava que ela estivesse morta. Valdemar diz que vem ali a caminho a outra interveniente naquela história. Valdemar diz a Lalá tê-la chamado ali para ela finalmente pagar por ter matado Joana, com Lalá a estacar em choque ao ver entrar Nanda. Lalá fica ainda mais incrédula quando vê entrar Susana, dizendo que pensava que ela tinha morrido. Todos se olham assertivos por aquilo confirmar que foi mesmo Lalá a autora do crime em casa de Marco.