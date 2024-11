Família de artistas: uma é atriz e a outra modelo! Ambas namoram com atores! Sabe quem são?

Beatriz Barosa, a atriz que dá vida a Ana Carolina em «Festa é Festa», e Luisinha Oliveira, uma das concorrentes do programa "Dança com as Estrelas", são irmãs! Beatriz, de 27 anos, e Luisinha, de 25 anos, nasceram no Porto.

Aos 19 anos, Beatriz Barosa veio para Lisboa para integrar o elenco da série juvenil "Massa Fresca".

Posteriormente, Beatriz Barosa integrou o elenco de "Amar Depois de Amar" e "Amar Demais".

Atualmente, dá vida a Ana Carolina em "Festa é Festa":

Para além do talento para a representação, a atriz sabe cantar (tendo, inclusive, integrado o elenco do musical «Grease», protagonizado por Diogo Morgado e Mariana Marques Guedes, em 2018) e começou a dançar, aos 4 anos, passando pelo ballet, dança jazz e até hip hop.

Luisinha, iniciou a sua carreira como modelo desde muito jovem, tendo vindo a colaborar com várias marcas nacionais e internacionais. Os seus maiores hobbies são escrever, dançar e passar tempo com a família e amigos e um dos seus grandes sonhos é ser apresentadora de televisão.

Luisinha foi concorrente do programa "Dança com as Estrelas". Veja a atuação da modelo, no dia 6 de janeiro de 2024:

Aproveite e veja Luisinha Oliveira a dançar Kizomba, com o bailarino Pedro Eugénio:

Sabia que as manas já estiveram juntas em Televisão? Recorde aqui: