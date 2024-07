Fato de banho de Matilde Reymão está a fazer furor e sabemos onde comprar

Matilde Reymão aceitou o desafio e é uma das caras da campanha de verão da Calzedonia.

A atriz partilhou algumas fotografias da sessão fotográfica, mas há um fato de banho de está a chamar, especialmente, a atenção.

O fato de banho, que é prateado e brilhante, com decote à frente e aperta atrás da nuca, pode ser comprado no site da marca e tem o custo de 59 euros. Está disponível em três tamanhos: S, M e L.

Matilde Reymão tem 24 anos e é uma das atrizes do momento. Com apenas 15 anos, começou a sua carreira no mundo da moda, tendo trabalhado em Londres. No pequeno ecrã, a artista estreou-se em «Amar Demais», em 2020. Depois disso, vestiu a pele de Melissa, em «Para Sempre».

Agora, pode vê-la, em «Cacau», a interpretar a doce Cacau: Cresceu numa fazenda em Itacaré. E divide os seus dias entre o surf e o trabalho na plantação de cacau. O seu maior sonho é fazer um curso de chocolateira na Europa, mas falta-lhe o dinheiro para isso. Ou julga ela que sim, já que desconhece a sua verdadeira identidade: a de futura herdeira de um vasto império financeiro e empresarial.