“Faz uma boa viagem para o céu”: Ator da TVI em despedida dolorosa

Carlos M. Cunha emociona-se publicamente ao homenagear a tia-avó, que faleceu aos 101 anos, mostrando um lado muito pessoal e sensível do ator.

A última reunião familiar foi marcada por alegria e risos, cumprindo o desejo da tia-avó, reforçando a importância da união e do amor na família.

A ligação profunda entre Carlos e a tia-avó destaca a força das memórias e do carinho que permanecem mesmo após a perda.

O ator Carlos M. Cunha, atualmente no elenco da novela da TVI "Festa é Festa" como padre Isidro, atravessa um momento de profunda dor familiar. Faleceu, aos 101 anos, uma tia-avó sua, notícia que levou o ator a partilhar uma homenagem pública e emotiva nas redes sociais.

No Instagram, Carlos M. Cunha dirigiu-se à tia-avó com palavras carregadas de afeto: "Meu amor querido... Faz uma boa viagem para o céu, minha querida. Vai juntar-te ao teu querido Cunha, de quem tanto gostavas", escreveu, esta quinta-feira, dia 17, acompanhando a mensagem com uma fotografia onde aparece ao lado da familiar.

O ator, que na novela interpreta o padre Isidro, recordou o papel fundamental que a tia-avó desempenhou na família ao longo de mais de um século: "Obrigado, meu amor, por tanto amor que nos dedicaste ao longo de toda a nossa vida. Durante os teus 101 anos, foste a cola que uniu toda a nossa família". Sublinhou ainda a despedida carinhosa e alegre que tiveram na última reunião familiar, que decorreu na terça-feira, conforme o desejo dela: "com muitos risos e alegria, apesar da tua manifesta fragilidade".

No desabafo final, Carlos M. Cunha expressou o impacto pessoal desta perda: "Contigo, parte um bocado grande de mim, mas para sempre, no meu coração e na minha memória, ficarão as intermináveis conversas e o sentimento do amor que nutrias por mim". Terminou com um adeus comovido: "Vai em paz, minha querida tia-avó".

Esta homenagem revela o lado mais íntimo do ator, mostrando como a perda de alguém tão especial pode marcar profundamente a vida de uma família.

