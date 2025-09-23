Fernanda Serrano deixa pistas de projeto futuro: «Só me deixa mesmo muito vaidosa e feliz!»

Fernanda Serrano brilha nos bastidores de uma nova campanha de moda , rodeada por uma equipa de maquilhadores, estilistas, fotógrafos e hair stylists.

Looks deslumbrantes e ousados : blazer verde com lantejoulas, camisa dourada e o icónico sim doutor em vermelho que roubou todas as atenções.

Seguidores encantados: comentários elogiam a beleza, juventude e charme da atriz, mostrando que Fernanda continua a conquistar fora do ecrã.

Fernanda Serrano, atriz que interpreta Clarice na novela «A Protegida», partilhou recentemente nas redes sociais um momento especial relacionado com o seu trabalho fora do pequeno ecrã. Num post no Instagram, a atriz escreveu: «Começar o Outono a preparar uma campanha tão bonita como esta… só me deixa mesmo muito vaidosa e feliz! Feliz Outono a todos! 🍂🤎», mostrando entusiasmo e satisfação com o início desta nova fase profissional.

A publicação revela a atriz rodeada de uma grande equipa de profissionais, incluindo maquilhadores, estilistas, fotógrafos e hair stylists, todos responsáveis por criar um visual mágico e sofisticado para a nova campanha, que se mantém ainda secreta quanto ao projeto final.

Nos bastidores, Fernanda Serrano destacou-se com vários looks deslumbrantes. Num deles, surgiu com blazer verde cheio de lantejoulas, calças pretas, sapatos pretos, cabelo solto e brincos discretos. Noutro, combinou uma camisa dourada. Mas foi o look com um sim doutor em vermelho, em contraste com a cor do blazer, que captou todas as atenções, mostrando o cuidado da atriz em cada detalhe do seu estilo.

O post gerou uma onda de comentários positivos dos seguidores, elogiando não só a beleza da atriz, mas também a sua presença e charme natural. Entre as reacções destacam-se mensagens como: «What a dream, team 👏», «Saudades, Pedro Ferreira», «Sempre linda e jovem», «Boa semana, bom Outono 😍😍», «Lindíssima 🌻🍀», «Lindaaaaaa ❤️» e «Maravilhosa!!!👏».

