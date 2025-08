Fernanda Serrano está de férias num lugar fascinante, que tem um detalhe insólito — e fica em Portugal

Fernanda Serrano escolheu Olhos de Água, em Albufeira, para desfrutar de uns dias de descanso. A atriz da TVI está a aproveitar o verão num dos cenários mais encantadores do Algarve, conhecido não só pelas suas paisagens deslumbrantes, mas também por um fenómeno natural insólito: os famosos olheiros de água doce — nascentes subterrâneas que borbulham entre as rochas na maré baixa. Um detalhe único que torna esta praia ainda mais especial, ao misturar a água salgada do mar com a frescura pura que emerge das profundezas da terra.

Depois de meses intensos de gravações para a novela da TVI, «A Protegida», onde dá vida à elegante Clarice, Fernanda Serrano, de 51 anos, decidiu fazer uma pausa merecida. O destino escolhido foi este autêntico paraíso à beira-mar, onde a atriz tem partilhado momentos de tranquilidade, mergulhos na piscina e pores do sol dourados com os seus seguidores.

Num dos registos mais recentes partilhados nas redes sociais, Fernanda surge em fato de banho, junto à piscina, com um cenário sereno de fim de tarde ao fundo e um sorriso calmo no rosto. A legenda que escolheu diz tudo sobre o estado de espírito que vive: «Good good days! O que me sabe bem esta tranquilidade no final de mais um dia feliz! ♥️ Mais um Dia.»

A boa forma física da atriz não passou despercebida aos fãs, que encheram a caixa de comentários com elogios:

«Esta mulher é linda ❤️ felicidades beijinhos»

«Lugar bonito, a praia é linda e nem precisa dizer que você está maravilhosa, Nandinha. Bom descanso e good night, kisses 😘❤️»

Mãe de quatro filhos — Santiago, de 20 anos, Laura, de 16, Maria Luísa, de 15 e Caetana, de 9 — Fernanda mostra mais uma vez como consegue equilibrar a maternidade, a vida profissional exigente e, claro, o tão necessário tempo para si.

Esta escapadinha no Algarve é também uma forma de reconectar com a natureza, recarregar baterias e inspirar-se antes de regressar à rotina das gravações.

As fotos partilhadas revelam toda a magia do sul de Portugal: praias douradas, vegetação suave, mar cristalino e aquele pôr do sol que parece pintado à mão. E, claro, com os olheiros de água doce a dar um toque quase mágico ao areal de Olhos de Água.