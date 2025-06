Fernanda Serrano faz declaração de amor a pessoa especial: «Um dos meus grandes amores»

Fernanda Serrano voltou a emocionar os seguidores com uma partilha repleta de ternura e sentimento. A atriz da TVI recorreu à sua conta de Instagram para deixar uma dedicatória amorosa à filha mais nova, Caetana, que tem vindo a crescer “demasiado depressa”.

Numa publicação com várias fotografias que mostram momentos especiais entre mãe e filha, Fernanda escreveu uma mensagem que tocou o coração de muitos fãs:

“A crescer demasiado depressa! A vida a acontecer! Um dos meus grandes amores! Amo-te hoje, ontem e sempre, meu doce Amor pequenino!

Quem sente o mesmo que eu? O tempo passa a correr! Temos de o viver. Lentamente e bem! #live”

A publicação foi rapidamente inundada com comentários de seguidores que se identificaram com o desabafo da atriz: “Aproveita, Fernanda, já vou nos netos e o último já fez 6 anos 🤭🥰 beijinho grande, saúde 🤗”, “Olha que bem! Duas miúdas tão giras! Adoro.”, “As nossas meninas estão a crescer muito rápido. Que Deus as abençoe e proteja e lhes dê uma vida repleta de Felicidades ❤️”, “Aproveita cada momento e da melhor maneira com a Princesinha Caetana. Todos os momentos, por mais rápidos que passem, serão sempre muito bons e bem recordados”.

Fernanda Serrano tem quatro filhos: Santiago Ramos, de 20 anos, Laura, Maria Luísa e Caetana, fruto do seu anterior relacionamento com Pedro Miguel Ramos, e nunca escondeu o amor incondicional que sente por todos eles. Nas redes sociais, partilha com frequência momentos do seu dia a dia familiar, reforçando os laços que a unem aos filhos e mostrando o lado mais íntimo e verdadeiro da maternidade.

Esta publicação é mais um exemplo de como Fernanda Serrano valoriza o tempo, a presença e os afetos, deixando uma mensagem com a qual muitas mães se identificam: "O tempo voa. Por isso, que cada momento seja vivido com amor e atenção".