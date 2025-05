Fernanda Serrano faz homenagem a amigo e colega da televisão portuguesa: «És perfeito!»

No passado dia 29 de maio, Fernanda Serrano partilhou com os seus seguidores um momento especial e carregado de carinho. A atriz recorreu ao Instagram para prestar uma sentida homenagem a um dos seus grandes amigos e colegas de profissão, Diogo Infante, por ocasião do seu aniversário.

Na publicação, a atriz partilhou várias fotografias ao lado de Diogo Infante e Catarina Furtado, mostrando a cumplicidade e amizade que une o trio. A acompanhar as imagens, deixou uma mensagem cheia de afeto:

O Meu Diogo ontem estava rodeado de Amor! ❤️ Que sorte temos por ter-te na nossa vida! És perfeito! @diogoinfanteoficial muitos dias bonitos destes. Sempre juntos!»

A publicação rapidamente tocou os seguidores, mas também o próprio Diogo Infante, que respondeu com emoção: «Foi tão bom… ♥️♥️».

Nos comentários, os fãs não tardaram a reagir com entusiasmo e carinho, destacando a beleza do momento e a união entre os três: «Parabéns, Diogo! Estás muito bem acompanhado... ❤️❤️❤️», «Feliz aniversário! ❤️👏🔥», «❤️ Olha que três!».

A cumplicidade entre os três rostos incontornáveis da televisão portuguesa ficou bem patente, reforçando que a amizade e o respeito mútuo entre colegas de profissão é algo que continua a marcar positivamente o meio artístico nacional.

Percorra a galeria que preparamos para si e veja as fotos em questão.