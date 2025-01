Fernanda Serrano mostra os bastidores da nova novela da TVI e assume: «Vem aí mais uma...»

Esta terça-feira, 14 de janeiro de 2024, Fernanda Serrano recorreu às redes sociais para mostrar os bastidores da nova aposta da ficção da TVI.

«A Protegida» é o nome provisório deste projeto, que promete deixar tudo e todos colados ao ecrã.

«Gravar no meu adorado Alentejo, com quem tanto gosto e com uma super equipa, só poderá fazer crer que vem aí mais uma grande novela! Estamos a chegar…», escreveu a atriz na sua publicação.

Anteriormente, Fernanda Serrano já tinha revelado que a sua nova personagem tem o nome de Clarice.

De recordar que, recentemente, a artista deu vida a Júlia em «Cacau»: