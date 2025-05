Fernanda Serrano mostra-se grata ao lado de pessoa especial

Fernanda Serrano abre o coração e admite: «Já só penso em vocês»

Fernanda Serrano voltou a encantar os seus seguidores com uma partilha cheia de luz, amor e simplicidade. No passado dia 26 de maio, a atriz da TVI publicou nas redes sociais uma sequência de fotografias tiradas durante o final de tarde, ao lado da filha, num dos seus lugares de eleição: a praia das Bicas, na zona do Meco.

As imagens captam não só a cumplicidade entre mãe e filha, mas também a beleza do pôr do sol, que naquela tarde presenteou os presentes com tons de laranja vivo e muito intensos, típicos dos fins de dia mais quentes e especiais.

Na legenda da publicação, Fernanda deixou uma mensagem breve, mas carregada de sentimento: "Miúdas a rir, miúdas bem dispostas e felizes, miúdas contentes e gratas por tanta coisa boa por agradecer! #felizsemanapranós #hangarmeco”.

Um momento simples… mas cheio de significado

A publicação rapidamente conquistou os fãs, que não pouparam nas mensagens de carinho e admiração pela atriz e pelo momento de partilha em família. O ambiente descontraído e a ligação entre mãe e filha transmitiram leveza, autenticidade e paz.

Nos comentários, multiplicaram-se elogios: “Foi um excelente final de tarde 😍 Bem me pareceu que era a menina Fernanda que lá estava 😁”, “Um dia maravilhoso para si…, nesse lindo local…, na sua melhor companhia, Fernanda! Beijinho do coração! Gosto muito de si!🌸”, “Lindíssima”, lê-se entre as muitas reações deixadas pelos seguidores.

Uma mulher serena e grata

Fernanda Serrano tem vindo a partilhar, cada vez mais, pequenos momentos do seu quotidiano, sempre com uma mensagem positiva e um olhar sereno sobre a vida. Esta partilha, como tantas outras, vem reforçar a imagem de uma mulher consciente, grata e profundamente ligada ao que realmente importa.