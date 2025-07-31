Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

Vem aí em «A Protegida»: Clarice é roubada

A Protegida
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Amor à Prova»: André e Melanie assumem o namoro

Amor à Prova
Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «Terra Forte»: A sentir-se traída, Susette vai desmascarar Leumi

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «Amor à Prova»: Amália vinga-se de Carlos

Amor à Prova
Hoje

Vem aí em «Terra Forte»: Experiência de Dani acaba em acidente grave com Carla

Terra Forte
Hoje

Vem aí em «Amor à Prova»: Bruno morre de medo de Estela

Amor à Prova
Hoje

A série «Lisbon Noir» estreia hoje, 13 de abril

Hoje
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

Vem aí em «A Protegida»: Quem é o homem que deixa Mónica completamente petrificada?

A Protegida
Ontem
Histórias sem pausas?
TORNE-SE PREMIUM

«O dia em que tudo se alinhou»: D'ZRT podem regressar aos palcos?

Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
Ontem

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
Ontem

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Ontem

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy fica em choque ao saber que é pai de Rosinha

Terra Forte
sáb, 31 jan
1

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre quem é Leumi e obriga-o a contar tudo sobre Maria de Fátima

Terra Forte
sex, 10 abr
2

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr
3

«Casei com o homem da minha vida»: atriz da TVI vive o seu conto de fadas

31 jul 2025
4

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra faz um ultimato a Maria de Fátima

Terra Forte
22 dez 2025
5

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Exclusivo «Amor à Prova»: David procura Verónica, a mulher que pode contar o que Afonso esconde

Amor à Prova
Ontem

Exclusivo «Terra Forte»: Manuel é assassinado?

Terra Forte
Ontem

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Ontem

«A desligar do mundo»: Longe de Portugal, Sara Prata vive dias de sonho em família

sáb, 11 abr

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr

Vem aí em «A Protegida»: Quem é o homem que deixa Mónica completamente petrificada?

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Joana Alvarenga, Renata de «Morangos com Açúcar», tem nova vida fora de Portugal e mostra a realidade

Ontem

Marisa Cruz prepara-se para mudar e submete-se a tratamento: “Seguimos juntas”

Queridos Papás
sex, 10 abr

«Não está a ser um ano fácil»: Inês Herédia expõe luta pessoal e recebe onda de apoio

sex, 10 abr

Atriz famosa anuncia separação e deixa fãs em choque: «Chegou ao fim»

sex, 10 abr

A dias de ser mãe, as fotografias desta atriz estão somar milhares de reações

sex, 10 abr

Depois de ser criticada, Helena Laureano toma decisão e surpreende tudo e todos

qui, 9 abr
Mais Fora do Ecrã