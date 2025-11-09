Fernanda Serrano partilha desabafo emotivo: «Acordei assim… com saudades»

Fernanda Serrano recorreu às redes sociais para partilhar um momento de ternura e nostalgia. A atriz publicou várias fotografias antigas ao lado do filho mais velho, Santiago, acompanhadas de uma mensagem onde expressa as saudades que sente.

O jovem, fruto da relação de Fernanda Serrano com Pedro Miguel Ramos, mudou-se para o Brasil em agosto para participar num programa Erasmus. Desde então, a atriz tem partilhado algumas publicações que refletem o orgulho e a falta que o filho lhe faz.

Nesta nova partilha, Fernanda Serrano mostrou imagens que recordam diferentes fases do crescimento de Santiago, num gesto de carinho que tocou os seguidores. Nos comentários, multiplicaram-se as mensagens de apoio e empatia, elogiando a cumplicidade entre mãe e filho.

Sem necessidade de grandes palavras, a publicação de Fernanda Serrano voltou a provar que o amor de mãe resiste à distância... e que as memórias continuam a ser o melhor remédio para a saudade.