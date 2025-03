Fernanda Serrano vestida de noiva?

Já viu como está crescida a filha de Fernanda Serrano? «Lindíssima»

Foi no passado dia 17 de março que Fernanda Serrano partilhou vários registos da sua personagem em «A Protegida». A atriz dá vida a Clarice, que forma um par romântico com Paulo Pires, intérprete de Jorge na novela.

Uma das fotos merece um destaque especial: Fernanda Serrano surge vestida de noiva. Na descrição, pode ler-se: «Não sei o que acham desta nossa novela “A Protegida”, mas se for como nós, estarão a rir tanto quanto eu, com as loucuras da doida da minha Clarice! Até ajuda a esquecer esta chuva que não pára! @tvioficial».

