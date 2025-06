Fernanda Serrano vive dia importante e recebe a sua primeira medalha de ouro : «Um orgulho»

Santiago Ramos, filho de Fernanda Serrano, tem um novo projeto que está a dar que falar

Foi com grande emoção que Fernanda Serrano partilhou com os seguidores um momento muito especial. A atriz recebeu a sua primeira medalha de ouro, atribuída pela Câmara Municipal de Almada, numa cerimónia realizada no Museu da Cidade, e não escondeu a alegria sentida neste dia especial.

«Hoje foi um dia muito bonito e feliz! Recebi algo de extraordinário!», começou por escrever na legenda das imagens partilhadas nas redes sociais, onde se mostra sorridente e visivelmente emocionada.

A atriz destacou a importância de ter sido acompanhada por pessoas que fazem parte da sua vida há muitos anos e que têm estado a seu lado ao longo do percurso como atriz, mulher e mãe: «Acordei feliz ao saber que ia para o Museu da Cidade de Almada receber a minha primeira medalha de ouro!», revelou Fernanda, frisando o orgulho que sente por este reconhecimento e dedicando-o a todos os que, como ela, se dedicam à arte com paixão e entrega: «Para todos os que trabalham como eu, que amo o que faço, dedico este reconhecimento tão bonito!».

Com uma referência especial a Almada, cidade que considera muito significativa na sua vida, Fernanda ainda brincou: «E obviamente a quem dedica muito do seu tempo e trabalho à margem certa do rio!», referindo-se à margem sul com carinho e humor.

Nas redes sociais, os elogios e mensagens de carinho não se fizeram esperar. Os seguidores celebraram o momento com palavras calorosas: «Parabéns Fernanda ❤️», «Justo e merecido reconhecimento!», «És tão incrível e mereces tanto!», foram apenas algumas das reações deixadas na publicação.

Fernanda Serrano, que tem sido uma presença constante e marcante na televisão portuguesa ao longo das últimas décadas, reforça com este prémio o seu lugar de destaque no panorama artístico nacional. Uma homenagem merecida, carregada de simbolismo, que celebra não só o seu talento, mas também a sua dedicação às artes e à cultura.