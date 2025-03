Fernanda Serrano vive experiência «única e irrepetível» ao lado de companhia muito especial

Fernanda Serrano, a atriz que dá vida a Clarice em «A Protegida», partilhou, nas suas redes sociais, várias fotos ao lado dos filhos e amigos, celebrando o seu tão esperado regresso aos palcos.

Depois de algum tempo afastada, a atriz revelou ter vivido uma experiência inesquecível e única, destacando a felicidade por poder voltar ao teatro, um espaço que sempre a fez sentir-se realizada e onde se sente verdadeiramente em casa.

Na legenda das imagens, escreveu:

"Ontem subi ao palco ao fim de algum (percebi que demasiado!) tempo e com uma plateia cheia de muitas coisas boas e muita vontade de fazer teatro, tive uma experiência única e irrepetível. Obrigada público, por estarem sempre por perto e permitirem termos salas bonitas como a de ontem, obrigada @fproducao por me lançarem este desafio e ter sido louca o suficiente para dizer no primeiro meio minuto que sim, obrigada a ti, teatro, que me fazes sempre tão feliz! @teatromariamatos @nassim_soleimanpour a ti, vida longa e cheia de palavras e sonhos!".

A atriz expressou a sua gratidão por estar de volta a um ambiente que tanto a inspira e por poder contar com o apoio incondicional do seu público. O regresso ao palco foi algo especialmente significativo para Fernanda, que se sente sempre renovada ao atuar e partilhar momentos tão genuínos com aqueles que a acompanham.

Os seguidores não ficaram indiferentes e reagiram de forma calorosa, destacando a sua determinação e o seu imenso talento. Alguns comentários foram: "Que inspiração de MULHER!!", "Parabéns", "Que lindíssima que está", e "Grande atriz".

De recordar que Fernanda Serrano, a atriz de 51 anos, é mãe de quatro filhos: Santiago, de 20 anos, o mais velho; Laura, de 17 anos; Maria Luísa, de 15 anos; e Caetana, de 9 anos, a mais nova. Todos os filhos são fruto da ex-relação da atriz com Pedro Miguel Ramos.