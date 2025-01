Fernanda Serrano vive momentos de nostalgia e fez questão de revelar isso aos seus seguidores do Instagram.

A atriz partilhou um conjunto de registos fotográficos do verão e abriu o coração: «Saudades tuas Verão! Do Meu Verão! Do Meu Sítio preferido!».

De relembrar que Fernanda Serrano está a gravar a nova novela da TVI, «A Protegida», onde dará vida a Clarice:

Anteriormente, a atriz fez parte do elenco de «Cacau» como Júlia: