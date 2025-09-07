Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 21min
Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me» - TVI
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Laura Barros, filha de Fernanda Serrano, viveu recentemente um momento especial. A jovem marcou presença no seu primeiro evento oficial, da marca Missus Swimsuits, de Margarida Corceiro.

No Instagram, partilhou registos da ocasião e não escondeu a emoção: “Belisquem-me 🥹 primeiro evento de sempreee e claro tinha de ser com a minha marca favorita @missus_swimsuits!!”.

Fernanda Serrano abre o coração e admite: «Já só penso em vocês»

Fernanda Serrano partilhou com os seguidores um dos momentos mais especiais da vida da filha Laura: o baile de finalistas. A atriz não escondeu a emoção e o orgulho ao acompanhar este marco importante na vida da jovem.

Através das redes sociais, a atriz publicou várias fotografias do evento, onde é possível ver Laura rodeada pelos colegas, todos vestidos a rigor: os rapazes de fato e gravata, as raparigas com elegantes vestidos de gala. Laura destacou-se com um vestido cai-cai cor-de-rosa, uma flor delicada no pulso e um anel com um coração brilhante, que complementaram o seu visual de forma encantadora.

Fernanda Serrano surgiu de vestido encarnado e fez questão de mostrar o carinho e orgulho pela filha, revelando-se uma verdadeira mãe babada.

Na legenda da publicação, escreveu com emoção: "Dia tão especial e bonito! O Baile da Princesa Laura! Um orgulho e a certeza de ter feito um muito bom percurso e trabalho! Parabéns a Ti Filha Linda e a todos os que sempre estiveram ao teu lado! Um início de uma nova e bonita fase! #vida PS obrigada @marques.goreti pelo arranjo de flores! ❤️".

As reações dos seguidores não se fizeram esperar, com muitos a partilharem palavras de carinho: "Parabéns querida Laurinha", "Muitos parabéns e muitas felicidades para a princesa Laura e sua Mãe", "É um orgulho vê-los assim a crescer!", "Felicidades Laurinha e que a vida te dê muitas oportunidades e muitas conquistas".

Foi, sem dúvida, um momento marcante e cheio de emoção para a família, com Fernanda Serrano a celebrar uma nova fase na vida da filha com amor, ternura e muito orgulho.

Mais Fotos

Exclusivo «A Protegida»: Sofia descobre que Isabel é irmã de Teresa e o caos instala-se

A Protegida
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

A Fazenda
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: Mariana toma uma decisão, que deixa Hector em lágrimas

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Joel assume à polícia que é cúmplice de Eva no acidente com Duarte

A Fazenda
Ontem

"Que bela e maravilhosa surpresa": As imagens mais espetaculares da viagem de Ana Guiomar à Croácia

sex, 5 set
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Exclusivo «A Fazenda»: Talu e Zuri casam. Veja o momento

A Fazenda
Hoje
1

Exclusivo «A Fazenda»: Descontrolada, Eva bate em Joel e em Alba

A Fazenda
Hoje
2

A celebrar 11 anos juntos, namorado de Rita Pereira partilha vídeos inéditos do casal. E nós mostramos-lhe tudo

ter, 2 set
3

Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»

sex, 22 ago
4

Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

Hoje
5

De malas feitas, Kelly Bailey e Lourenço Ortigão abandonam o país rumo a uma nova aventura

A Fazenda
ter, 2 set
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Talu pede Zuri em casamento

A Fazenda
qui, 4 set

Exclusivo «A Protegida»: Finalmente! O clima aquece entre Mariana e José Diogo

A Protegida
sex, 5 set

A caminho dos 48 anos, Cristina Ferreira voa para o destino mais requisitado pelos famosos

sex, 5 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set

Vem aí em «A Fazenda»: Está a chegar uma aliança perigosa, que pode destruir tudo e todos

A Fazenda
sex, 5 set
FORA DO ECRÃ

Mia Rose não é o verdadeiro nome da artista. Nasceu com um nome português mas não o usa

Ontem

«Isto não é amizade»: Perante situação insólita, Rita Pereira envia mensagem nas redes

Quero é Viver
sex, 5 set

Novo projeto do filho de Pedro Lima promete salvar muitas pessoas

sex, 5 set

As voltas que a vida dá. Anos depois, Aurea concretiza sonho antigo

sex, 5 set

"Hoje fecho um ciclo muito importante na minha vida": Ator da TVI diz adeus à sua 'casa'

Cacau
sex, 5 set

"Que sorte a nossa de nos termos": Ana Guiomar mostra-se completamente encantada com 'bela e maravilhosa' surpresa

Festa é Festa
sex, 5 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN