Filha de Fernanda Serrano dá os primeiros passos em direção ao grande sonho: «Belisquem-me»

Laura Barros, filha de Fernanda Serrano , viveu recentemente um momento especial. A jovem marcou presença no seu primeiro evento oficial, da marca Missus Swimsuits, de Margarida Corceiro.

No Instagram, partilhou registos da ocasião e não escondeu a emoção: “Belisquem-me 🥹 primeiro evento de sempreee e claro tinha de ser com a minha marca favorita @missus_swimsuits!!”.

Fernanda Serrano partilhou com os seguidores um dos momentos mais especiais da vida da filha Laura: o baile de finalistas. A atriz não escondeu a emoção e o orgulho ao acompanhar este marco importante na vida da jovem.

Através das redes sociais, a atriz publicou várias fotografias do evento, onde é possível ver Laura rodeada pelos colegas, todos vestidos a rigor: os rapazes de fato e gravata, as raparigas com elegantes vestidos de gala. Laura destacou-se com um vestido cai-cai cor-de-rosa, uma flor delicada no pulso e um anel com um coração brilhante, que complementaram o seu visual de forma encantadora.

Fernanda Serrano surgiu de vestido encarnado e fez questão de mostrar o carinho e orgulho pela filha, revelando-se uma verdadeira mãe babada.

Na legenda da publicação, escreveu com emoção: "Dia tão especial e bonito! O Baile da Princesa Laura! Um orgulho e a certeza de ter feito um muito bom percurso e trabalho! Parabéns a Ti Filha Linda e a todos os que sempre estiveram ao teu lado! Um início de uma nova e bonita fase! #vida PS obrigada @marques.goreti pelo arranjo de flores! ❤️".

As reações dos seguidores não se fizeram esperar, com muitos a partilharem palavras de carinho: "Parabéns querida Laurinha", "Muitos parabéns e muitas felicidades para a princesa Laura e sua Mãe", "É um orgulho vê-los assim a crescer!", "Felicidades Laurinha e que a vida te dê muitas oportunidades e muitas conquistas".

Foi, sem dúvida, um momento marcante e cheio de emoção para a família, com Fernanda Serrano a celebrar uma nova fase na vida da filha com amor, ternura e muito orgulho.