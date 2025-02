Filha de Sara Prata já tem 4 anos! Veja como está tão crescida

Sara Prata, a atriz de 40 anos, é mãe de Amélia, de 4 anos, fruto da relação da atriz com João Leitão (o seu noivo). A atriz já tem habituado os seguidores do Instagram a várias partilhas ao lado da filha, ao longo do seu crescimento. As duas têm uma cumplicidade muito bonita e divertem-se muito juntas. Amélia é uma menina muito alegre, divertida e, claramente, herdou a veia artística da mãe, pois está sempre a brincar à representação e a cantar.

Recorde-se que Amélia é a primeira e única filha do casa, que está noivo desde julho de 2023.

