Filho de Maria Botelho Moniz encanta os fãs: «Sempre com um ar tão feliz»

Maria Botelho Moniz, de 41 anos, aproveitou uma pausa na agenda profissional para se dedicar ao que mais valoriza: a família. A apresentadora da TVI desfrutou de um dia tranquilo na Tapada das Necessidades, em Lisboa, na companhia do companheiro, Pedro Bianchi Prata, de 50 anos, e do filho de ambos, o pequeno Vicente, de apenas um ano.

Através de uma publicação no Instagram, Maria partilhou alguns momentos deste dia especial, acompanhando as imagens com a legenda simples: «É dia de folga 🍀». Nas fotografias, a apresentadora surge relaxada em pleno contacto com a natureza — um dos seus ambientes preferidos —, enquanto Pedro brinca com o filho e passeiam o cão da família. Vicente, por sua vez, aparece entretido no chão com os seus carrinhos, num cenário de tranquilidade e ternura.

As reações à partilha não tardaram a surgir. Os seguidores deixaram mensagens de carinho e admiração pela cumplicidade familiar. “A palavra Família é aplicável a vocês. São uma inspiração para todas as famílias”, comentou uma fã. Outro seguidor destacou: “Que linda família. O bebé está liindo e sempre com um ar tão feliz!”

Desde que assumiram publicamente a relação, Maria e Pedro têm sido alvo de grande carinho por parte do público. O nascimento de Vicente, em novembro de 2023, veio reforçar essa ligação, e o casal tem partilhado discretamente alguns momentos da rotina a três, sempre com grande afeto e autenticidade.

A apresentadora, que atualmente conduz o Big Brother Verão, tem demonstrado um forte compromisso com o equilíbrio entre a vida profissional e a pessoal. Em entrevistas anteriores, Maria sublinhou que a maternidade trouxe uma mudança profunda e positiva: “veio mudar tudo para melhor”.

O contacto com a natureza e o tempo de qualidade em família são agora pilares essenciais na vida de Maria Botelho Moniz — valores que continua a destacar e que refletem o momento sereno e pleno que atravessa.