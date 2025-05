Filho de Maria Botelho Moniz já é um campeão e estas imagens amorosas são a prova

Vicente, o filho de Maria Botelho Moniz e de Pedro Bianchi Prata, está a derreter corações nas redes sociais. O bebé, de 2 anos, protagonizou um momento ternurento que não passou despercebido aos fãs do casal.

Foi Pedro Bianchi Prata quem partilhou a imagem enternecedora, captada num espaço que aparenta ser uma garagem ou uma divisão onde o piloto guarda os seus troféus e equipamentos de corrida. Na fotografia, Vicente surge com um troféu nas mãos, enquanto à sua frente se alinham mais três conquistas do pai. Apesar de ainda não andar de moto, o pequeno já mostra que nasceu rodeado de vitórias — e com um espírito de campeão.

Veja a foto na galeria que preparamos para si.

Recorde o momento que no «Dois às 10», a apresentadora surpreende tudo e todos com a novidade que deixa todos ao rubro em estúdio.

De recordar que no dia 23 de abril, Maria Botelho Moniz assinalou uma data muito especial: cinco anos de namoro com Pedro Bianchi Prata. A apresentadora, de 41 anos, assinalou o momento com uma partilha cheia de significado nas redes sociais, onde deixou os fãs rendidos ao amor que vive ao lado do companheiro — e agora também pai do seu filho, Vicente.

Na publicação feita no Instagram, a apresentadora partilhou três fotografias que resumem, de forma simples e bonita, a história de amor que construiu ao longo destes anos. Na primeira imagem surge com Pedro Bianchi Prata, na segunda mostra o anel de noivado, e na terceira vemos os pais babados com o pequeno Vicente.

A acompanhar as imagens, a apresentadora escreveu uma legenda que não deixou ninguém indiferente:

«5 anos de namoro, 3 de noivado, 1 e meio como pais. Feitas as contas, a vida deu certo. Love you @bianchiprata».

Os comentários não tardaram a aparecer e os amigos famosos fizeram questão de deixar mensagens de carinho e boa disposição. Inês Simões escreveu: «Parabéns !! Que amores! E que família linda Maria», Zé Lopes comentou: «Casal mais fofo», Diana Lopes atirou: «Queremos é o casamento». Também Ana Guiomar entrou na brincadeira com: «Que saia o casamento!», ao que Maria respondeu com humor: «tu queres é festa! 👯»

O próprio Pedro Bianchi Prata não ficou indiferente à partilha e respondeu à noiva com uma declaração simples, mas cheia de ternura:

«Love you more».

De recordar que Maria Botelho Moniz é mãe de Vicente, de 1 ano, fruto da relação com o piloto Pedro Bianchi Prata, com quem está noiva há três anos. O casal tem vindo a partilhar, de forma discreta mas sempre genuína, os momentos felizes da sua vida em comum — e esta data é mais uma prova de que o amor entre os dois está mais forte do que nunca.

Veja a partilha, aqui: