Filho de Maria Botelho Moniz vive «nível de felicidade: máxima». E o motivo é tão simples!

O pequeno Vicente, filho de Maria Botelho Moniz, encantou os fãs da apresentadora com a sua mais recente aventura. A comunicadora da TVI, de 41 anos, partilhou um carrossel de fotografias no Instagram onde se vê o bebé, de apenas um ano, radiante enquanto pinta, mostrando que a felicidade das crianças está, muitas vezes, nas coisas mais simples.

«Nível de felicidade: máxima!», escreveu Maria Botelho Moniz na legenda das imagens, deixando evidente o orgulho e a ternura que sente pelo filho. As fotografias mostram Vicente sorridente e muito concentrado na sua "obra de arte", provando que basta um pincel e umas folhas para fazer um bebé feliz.

Os seguidores não resistiram a tanta fofura e rapidamente encheram a caixa de comentários com elogios: «Este menino é um espanto!!! Tem talento para tudo!!! E é mesmo oficial: é o mais feliz dos meninos ❤️❤️❤️ que assim seja sempre, junto dos pais que o amam», escreveu uma fã.

Outros comentários não tardaram: «Não se aguenta tanta fofura!!», «Ai que este miúdo me mata!» e «O Vicente é muito feliz», foram algumas das reações deixadas na publicação, que soma já centenas de gostos.

Recorde-se que Maria Botelho Moniz tem partilhado vários momentos do dia-a-dia do pequeno Vicente com os seus seguidores, mostrando um lado mais íntimo e familiar da sua vida fora dos ecrãs.