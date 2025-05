Filho de Maria Botelho Moniz volta a receber elogios e a derreter a internet: «Ele é desenhado»

Casamento de Maria Botelho Moniz está para breve? Ana Guiomar deixa 'dica'

Maria Botelho Moniz encantou os seguidores ao partilhar novos registos do pequeno Vicente, que voltou a conquistar a atenção — e os corações — dos fãs e amigos. Com um look adorável e momentos de pura ternura, o bebé está a ser muito elogiado nas redes sociais.

Nos registos partilhados no Instagram, Vicente surge com um boné amarelo, jardineiras curtas até aos joelhos e uma camisa branca, num visual irresistível. O menino aparece a brincar com carrinhos, com a curiosidade e alegria típica da idade.

Numa das imagens, Vicente surge ao lado do pai, Pedro Bianchi Prata, num momento cúmplice entre pai e filho. Noutra, o bebé está dentro de um parque, a brincar alegremente num túnel colorido. O último registo é o mais ternurento: Maria Botelho Moniz segura o filho ao colo e recebe dele um abraço carinhoso, captado num instante de puro amor.

Na legenda, a apresentadora escreveu apenas: “Weekend roundup”, resumindo de forma simples um fim de semana cheio de ternura e partilha em família.

As reações não tardaram a aparecer. Zé Lopes comentou: “Ele é desenhado”, num elogio à beleza do menino. Alice Alves confessou: “Derreti”, e Mafalda Castro declarou: “Tá tão lindo ❤️”.

Vicente, ainda bebé, já é uma verdadeira estrela nas redes sociais, derretendo a internet com cada nova fotografia. Os seguidores não se cansam de elogiar a doçura, simpatia e expressividade do filho de Maria Botelho Moniz e Pedro Bianchi Prata,

Percorra a galeria e veja mais fotos do bebé.