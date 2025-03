Filho de Pedro Teixeira faz um pedido inusitado. E, foi assim que o pai reagiu!

Pedro Teixeira deixa a internet ao rubro: «Se este post chegar aos 100000 gostos a Ana Guiomar...»

Foi no passado dia 17 de março que Pedro Teixeira derreteu a internet com uma partilha amorosa do filho mais novo, Manuel.

O ator revelou um pedido especial que o filho lhe fez e que fez questão de cumprir. Pedro Teixeira contou que Manuel pediu para o pai o ir buscar à escola a pé e levar o seu chapéu de chuva: «Pai, amanhã vais buscar-me à escola a pé e levas o meu chapéu».

Na publicação, podemos ver que o pedido do pequeno Manuel foi cumprido. No vídeo, o menino surge feliz e protegido pela chuva, enquanto caminha com o seu chapéu de chuva.

O momento ternurento conquistou os seguidores, que não resistiram a comentar: «Que fofura», «Que crescido», «Que queridoooooooo», «Que maravilha, todo despachado e contente com o seu chapéu de chuva, também bonito».

De recordar que Pedro Teixeira é também pai de Maria, de 14 anos, fruto da relação terminada com Cláudia Vieira. Para além de Maria, o ator tem ainda Manuel, de 3 anos, filho de Sara Matos, ex-companheira do artista.

