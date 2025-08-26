Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 29min
Finalmente revelado: este é o homem que conquistou Aurea - TVI
O Secret Story está de volta!
Inscreva-se aqui

A cantora e atriz que vai integrar o elenco de «O Lugar dos Sonhos», Aurea, e Rafael Cardeira já não escondem o carinho que os une. Desde que, em fevereiro do ano passado, começaram a surgir rumores sobre uma nova relação da cantora, o casal manteve-se discreto, mas agora começa a partilhar alguns momentos juntos nas redes sociais.

Aproveitando as férias de verão, Aurea publicou no Instagram várias fotografias em Alvor, no Algarve, mostrando que tem aproveitado ao máximo estes dias de calor, embora nunca apareça acompanhada.

 

 

 

 

 

View this post on Instagram

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A post shared by Rafael Cardeira (@rafaelcardeira)

Foi, no entanto, Rafael Cardeira quem revelou um pouco mais. O piloto português de ralis publicou imagens do mesmo hotel onde Aurea estava e partilhou momentos em que os dois surgem juntos, de mãos dadas, confirmando que se deslocaram para o sul para namorar.

Apesar desta exposição, o casal mantém a discrição: nas fotos partilhadas pelo piloto, o rosto da cantora não é visível, sendo possível identificá-la apenas pelas tatuagens no braço e na perna.

Aurea, que terminou em novembro de 2023 o relacionamento de mais de dois anos com Diogo Martins, parece agora feliz nesta nova fase ao lado de Rafael, partilhando gradualmente pequenos vislumbres da relação com o piloto de ralis do Sporting.

Mais Fotos

O antes e depois de Sofia Arruda: Veja como a atriz mudou desde o "Super Pai"

Ontem

VACTechPro V15 Aspirador

Ontem

Exclusivo «A Protegida»: Será que o beijo vai acontecer? Laura e Óscar muito próximos após cena intensa

A Protegida
Ontem

Exclusivo «A Fazenda»: Alba surpreende Esmeralda à saída do quarto de Miro

A Fazenda
Ontem

Tecnologia de topo a preço reduzido: a alternativa ao Dyson que surpreende

sex, 22 ago

Rita Pereira assinala data especial e vive noite inesquecível: «Ontem fomos celebrar»

sex, 22 ago
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

Vem aí «A Protegida»: Teresa prende Jorge e exige verdade

A Protegida
Hoje
1

Bomba em «A Protegida»: Clarice descobre que Teresa é a mãe de JD e Jorge o pai

A Protegida
seg, 18 ago
2

«Amor maior»: Diogo Infante partilha momento raro e comove o país

A Fazenda
Ontem
3

Dia do pai: Ao lado do filho, Diogo Infante faz confissão emocionante

Quero é Viver
19 mar 2024
4

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

Hoje
5

Rosa Bela mostra-se com look "natural" e a internet reage

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Após ser maltratada, Zulmira expulsa Joel

A Fazenda
qui, 14 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Miro salva Eduardo

A Fazenda
qui, 14 ago

Fernanda Serrano de férias e em companhia especial: mergulhos, sorrisos e muita cumplicidade

A Protegida
qui, 14 ago

Exclusivo «A Fazenda»: Alba é raptada e nem imagina por quem

A Fazenda
qui, 14 ago

Apresentadora partilha evolução surpreendente da "barriguinha" de grávida: «Pena que não é o meu caso»

qua, 13 ago

Vem aí em «A Fazenda»: Eva está confusa e pondera desistir do grande amor da sua vida

A Fazenda
qua, 13 ago
FORA DO ECRÃ

Sofia Arruda deslumbra em look todo de branco na antestreia do filme de Diogo Morgado

Hoje

Um verdadeiro presente aos fãs: Ana Guiomar assinala 37 anos com uma partilha surpreendente

Festa é Festa
Hoje

«Há quase 20 anos a cruzar o mundo juntos»: Em dia de aniversário, Ana Guiomar recebe mensagem de alguém muito especial

Festa é Festa
Hoje

«Não vos escondo nenhum segredo»: Em publicação viral, Maria Botelho Moniz não 'esquece' Pedro Bianchi Prata

Hoje

Ator e melhor amigo de Madalena Aragão deixa comentário e seguidores defendem João Neves

A Fazenda
Hoje

Aurea tem novo namorado e descobrimos quem é

Hoje
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN