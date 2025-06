Fizeram sucesso na TVI e hoje brilham nas redes sociais. Lembra- se destas meninas?

Mariana Martinho e Margarida Martinho, as inesquecíveis gémeas Rita e Sílvia, que marcaram a terceira temporada dos Morangos com Açúcar, estão prestes a completar 36 anos no próximo 27 de agosto.

Apesar de atualmente estarem longe do pequeno ecrã, as irmãs continuam a conquistar milhares de seguidores com a sua presença nas redes sociais, onde partilham memórias, reflexões e momentos cheios de ternura. Margarida Martinho tem 79,5 mil seguidores e Mariana Martinho 77,3 mil seguidores no Instagram.

Foi precisamente no ano passado, no dia do seu aniversário, que Margarida Martinho encantou os fãs com um carrossel de fotografias no Instagram. As imagens mostravam as duas gémeas em crianças – loirinhas, de olhos azuis, verdadeiras ‘bonequinhas’ que cresceram à vista de todos.

Na descrição emotiva da publicação, Margarida escreveu: "Parabéns a ti, parabéns a nós! 35 voltas ao sol ☀️ Se o tempo nos tira tempo, ele também nos dá muita coisa. Dá-nos sobretudo a oportunidade de o viver cada dia mais presente, por saber que passa tão rápido 🎉🥳🎂💫👯‍♀️"

A caixa de comentários encheu-se de carinho:

"Lembro-me tão bem de vocês nessas idades 😊 Muitos parabéns e muitas felicidades 🎂😘", "Parabéns às gémeas mais especiais! Que sejam sempre muito felizes e que tenham muita saúde ❤️", "Parabéns fofinhas 🩷🩷".

Com a mesma cumplicidade de sempre, Mariana e Margarida continuam a ser um símbolo de ternura e talento, conquistando corações agora também no mundo digital.

Prepare-se para uma viagem no tempo: percorra a nossa galeria e veja como eram adoráveis em pequenas… e como estão deslumbrantes agora!