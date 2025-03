«Foi bom demais»: José Condessa em foto junto de atriz brasileira

José Condessa e Luisinha Oliveira celebram o Carnaval no Brasil ao lado de Paolla Oliveira

O Carnaval 2025 chegou ao fim e muitos portugueses saíram à rua para celebrar esta época festiva. No entanto, houve também quem optasse por viver esta festa noutro continente, onde a animação é única e inesquecível: no Rio de Janeiro!

Foi o caso de José Condessa e Luisinha Oliveira, que viajaram até ao Brasil, o país do samba, para aproveitar o Carnaval com muito calor e pé na areia.

O casal marcou presença na icónica noite do Baile do Copacabana Palace, um dos eventos mais exclusivos da cidade, onde estiveram com a atriz brasileira Paolla Oliveira.

Nas redes sociais, José Condessa partilhou várias fotos da noite, onde surge ao lado da atriz, da namorada, Luisinha Oliveira, e acompanhou a publicação com a legenda:

«Foi bom demais. Presenciar o momento, dançar a música e sentir a cor! E ver de perto a rainha @paollaoliveirareal quebrando tudo! Obrigado por receberes tão bem».

Os fãs do ator não tardaram a reagir, enchendo a caixa de comentários com elogios: «Eram os mais bonitos», «Perfeitos», «Aproveitaaa», «Lindossss».

Veja as fotos desta noite inesquecível na galeria que preparámos para si.