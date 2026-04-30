Foram consideradas das gémeas mais bonitas do país. Agora, estão irreconhecíveis

Depois de conquistarem o público na série que marcou uma geração «Morangos com Açúcar», Catarina Jacob e Raquel Jacob seguiram percursos diferentes, longe dos holofotes constantes da televisão, mas sem nunca perderem a ligação ao público que as acompanhou desde cedo.

A notoriedade das duas irmãs ficou especialmente associada à sua participação na novela onde rapidamente se tornaram rostos reconhecidos e acarinhados.

Catarina Jacob: da televisão ao mundo da gestão

Depois do impacto inicial na ficção nacional, Catarina afastou-se progressivamente da representação. Ainda assim, voltou a surgir no cinema com a participação no filme “A Parede” (2015), mantendo uma presença mais pontual no meio artístico. Atualmente, Catarina seguiu um caminho profissional completamente diferente, assumindo funções como diretora executiva numa empresa de beleza, cosmética e cuidados pessoais no norte do país. Uma mudança de rumo que demonstra a sua versatilidade e aposta numa carreira fora da televisão.

Raquel Jacob: carreira, moda e vida no estrangeiro

Já Raquel manteve-se mais ligada ao meio artístico, tendo participado em algumas produções televisivas, sendo a mais recente a série “I Love It”, exibida na TVI. Para além da representação, Raquel Jacob também construiu uma carreira como modelo, conciliando diferentes áreas ligadas ao entretenimento.

No plano pessoal, Raquel casou-se com o guarda-redes da seleção nacional portuguesa José Sá, com quem tem uma filha, Maria Leonor. Atualmente, a família reside no Reino Unido, onde a atriz tem vindo a desenvolver a sua vida pessoal e profissional.

Apesar dos percursos distintos, Catarina em Portugal e Raquel a viver no estrangeiro as duas irmãs mantêm uma ligação próxima, reforçada também pela presença constante nas redes sociais, onde continuam a reunir milhares de seguidores.

Ambas continuam a ser figuras populares junto do público, que acompanha com curiosidade os seus diferentes caminhos.

Em janeiro de 2026, Catarina e Raquel Jacob viveram um dos períodos mais difíceis das suas vidas com a morte da mãe. A perda foi assinalada por ambas através de desabafos emocionados nas redes sociais, onde partilharam mensagens de despedida e homenagem.

Esse momento de dor acabou por evidenciar ainda mais a união entre as duas irmãs, que, apesar das diferenças de percurso, continuam profundamente ligadas pela família e pelas memórias partilhadas.

Reveja aqui a participação das gémeas em «Morangos com Açúcar»: