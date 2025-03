Fotografias nunca antes vistas! Guillaume Lalung declara-se a Rita Pereira em dia especial

Rita Pereira está de parabéns! A atriz celebra o 43º aniversário, no dia 13 de março.

Cabo Verde é um dos destinos de eleição de Rita Pereira e, como tal, foi o local escolhido pela atriz para celebrar o seu 43.º aniversário. A atriz viajou para este destino acompanhada pelo companheiro Guillaume Lalung, aproveitando estas férias para namorar sem os filhos. De recordar que o casal é pai de Lonô, de 6 anos, e de Lowê, de 4 meses.

Neste dia especial, Guillaume Lalung fez uma declaração de amor à mulher da sua vida e à mãe dos filhos Lonô e Lowê. Na partilha, podemos ver fotos inéditas do casal, da atriz e de Rita Pereira com os filhos. A acompanhar as fotos, o empresário francês escreveu: «Joyeux Anniversaire mon amour, Une Magnifique Femme et Une Mère Extraordinaire», que esignifica: «Feliz Aniversário, meu amor, Uma mulher magnífica e uma mãe extraordinária».

Veja a partilha, aqui:

Veja também: