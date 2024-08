Francisca Cerqueira Gomes tem estado no Algarve a aproveitar uns dias de férias com família e amigos.

Quem tem estado com a atriz, que deu vida a Filipa em «Festa é Festa», é o namorado, Pierre Gasly.

A jovem partilhou com os seguidores do Instagram um conjunto de fotografias do que tem vivido nestes dias. Percorra a galeria que preparámos para si e veja como têm sido estas férias.

