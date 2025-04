Francisco Adam, o eterno Dino de «Morangos com Açúcar», partiu há 19 anos. Recorde o ator

Francisco Adam foi Dino, nos "Morangos com Açúcar", entre 2004 e 2006, e foi nesse papel que ganhou fama e conquistou o público. Este ano, faz 19 anos que Francisco Adam partiu. Foi no dia 16 de abril de 2006, domingo de Páscoa, que milhares de fãs ficavam em choque com a notícia da morte de Francisco Adam, na altura com 22 anos, num trágico acidente de viação.

O ator é recordado com saudade, por quem acompanhou os "Morangos", mas sobretudo por todos os que contracenaram com ele.

Na altura, a TVI e a Casa da Criação tiveram de criar um final alternativo e inesperado para Dino. Recorde, no vídeo abaixo, a icónica cena do balão, na qual os colegas de elenco fazem a sua despedida, e ainda alguns dos melhores momentos da personagem:

Dino (Francisco Adam) e Susana (Diana Chaves) são duas personagens inesquecíveis da série juvenil. Tinham uma relação de amor-ódio que, inevitavelmente, se transformou numa grande paixão.

Dino, personagem lembrada pelo caráter engraçado e mulherengo, apaixonou-se primeiro por Soraia (Rita Pereira) e, mais tarde, por Susana (Diana Chaves). Com ambas mantinha uma relação de “cão e gato” até se apaixonar.

Reveja a icónica cena do balão, a despedida de Dino, nos «Morangos com Açúcar».

Percorra a galeria que preparamos para si e recorde o ator.