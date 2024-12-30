Oops...

Lamentamos mas o conteúdo que procura não está disponível

A página poderá ter sido removida, estar temporariamente indisponível ou o endereço poderá ter sido alterado.

Sugerimos que:
1. Verifique se o endereço está correctamente escrito
2. Efectue uma pesquisa sobre o tema pretendido

Caso o problema se mantenha, ajude-nos a corrigi-lo.

Envie-nos um e-mail indicando:
- Endereço / url da página onde se encontrava
- Endereço / link inválido
- Data e hora do erro

Agradecemos a sua colaboração.

Veja Mais

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Hoje

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Hoje

Atores de «Terra Forte» surpreendem ao revelar outros talentos

Em Família
Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Rosinha confessa acordo secreto com a mãe e Dudu fica devastado

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Hoje

Como fazer filhoses na air fryer? Eis a versão saudável e que não suja a cozinha

Hoje

Toda a gente anda a transformar as TV em lareiras para os jantares de Natal. E é tão fácil

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje

Mais Vistos

«Ser-te-ei eternamente grato por tudo»: A homenagem de Tony Carreira a uma presença única e marcante na vida da filha Sara

Ontem
1

Tony Carreira completa 61 anos. Recorde alguns dos seus maiores sucessos!

30 dez 2024
2

Ana Guiomar anuncia grande novidade ao lado de alguém especial

Festa é Festa
Ontem
3

Na outra ponta do mundo, Ana Guiomar deixa todos de queixo caído e até lhe chamam de «rainha»

Festa é Festa
seg, 24 mar
4

«Isto foi um aviso…»: Bárbara Norton de Matos deixa alerta sobre o seu estado de saúde

Ontem
5

«Fui recebida pelo Presidente da República»: Bárbara Norton de Matos tem momento memorável

sex, 23 mai
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí «Terra Forte»: Sammy arrisca tudo por Flor e ameaça relação com Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje

Exclusivo «A Protegida»: JD confronta Mónica sobre a sua identidade. Ela tenta suicidar-se

A Protegida
Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Vem aí «Terra Forte»: Dudu e Rosinha quase apanhados em pleno momento de paixão

Terra Forte
Hoje
FORA DO ECRÃ

«É um assunto de família»: Maria Botelho Moniz partilha momento especial com Pedro Bianchi Prata e o filho

Hoje

«Não foi uma decisão fácil»: Ator da TVI revela mudança radical na sua vida

Festa é Festa
Hoje

«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

Hoje

«Cheio de dores»: Aos 36 anos, ator famoso vai parar a uma cama de hospital

Cacau
Hoje

“Chorei”: Catarina Siqueira confessa desafio inesperado da maternidade

Hoje

Agir é alvo de ofensas e deixa resposta que ninguém esperava

Hoje
Mais Fora do Ecrã