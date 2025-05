«Fui recebida pelo Presidente da República»: Bárbara Norton de Matos tem momento memorável

Bárbara Norton de Matos viveu recentemente um dos momentos mais marcantes da sua carreira. A atriz foi recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no âmbito da iniciativa “Encontros no Palácio de Belém”, um projeto que junta personalidades de diferentes áreas a jovens em busca de inspiração e orientação para o futuro.

Um dia especial e cheio de significado

Nas redes sociais, Bárbara, de 45 anos, partilhou duas publicações sobre o encontro. Na primeira, publicou um conjunto de fotografias tiradas no Palácio e escreveu na legenda:

“Hoje foi um dia verdadeiramente especial.

Fui recebida no Palácio de Belém pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para partilhar o meu percurso e a minha carreira com os jovens que procuram o seu caminho.

Foi uma honra falar sobre a profissão de atriz, sobre escolhas, sonhos e transformação — e contribuir para estes encontros tão inspiradores promovidos pelo Presidente.

Sinto-me profundamente lisonjeada e de coração cheio.”

Horas depois, publicou um vídeo do momento e acrescentou:

“Um dia que ficará para sempre na minha memória e no meu coração.”

Seguidores aplaudem a atriz

A caixa de comentários rapidamente se encheu de elogios e palavras de carinho. Entre os comentários destacaram-se frases como: “Isso é lendário”, “Fantástico”, “Que orgulho!”.

Os fãs mostraram-se orgulhosos pela forma como Bárbara representou a sua classe artística e destacou o valor da perseverança, dos sonhos e da dedicação.

Um contributo inspirador para os jovens

Ao partilhar a sua história, Bárbara Norton de Matos ajudou a inspirar uma nova geração de jovens portugueses. A sua participação nesta iniciativa reforça o papel das figuras públicas enquanto agentes de motivação e mudança, mostrando que o sucesso se constrói com paixão, trabalho e autenticidade.

