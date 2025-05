Há mais uma ex-moranguita que vai ser mãe pela primeira vez. Surpreenda-se

Victoria Guerra está grávida e vai ser mãe pela primeira vez. A novidade foi avançada pela própria atriz através de uma partilha nas redes sociais esta segunda-feira, 5 de maio, deixando os seguidores surpreendidos e emocionados com a revelação. Nos registos a atriz, de 34 anos, mostra a sua barriga já bastante saliente, num registo sereno e intimista.

A fotógrafa Olga Maria Barrisco partilhou, no Instagram, algumas imagens da atriz Vitória Guerra. Nos registos, é possível ver — uma vez mais — a já proeminente barriga de grávida da atriz.

Vitória Guerra mantém uma relação discreta com o realizador Francisco Botelho e, embora ambos prefiram resguardar a vida privada dos holofotes, esta partilha veio confirmar que a atriz atravessa uma fase particularmente feliz.

Lembra-se que... Victoria Guerra foi Rute nos "Morangos com Açúcar 4"

Victoria Guerra estreou-se na ficção como Rute Baleizão, nos "Morangos com Açúcar 4", em 2006, uma personagem que teve tanto de irritante como de divertida.

Desde então, não mais parou, continuando a mostrar o seu talento no pequeno ecrã. Na TVI, integrou o elenco principal de novelas como "Flor do Mar", "Fascínios" e "Mar de Paixão", e ainda do telefilme "O Outro Lado da Mentira".

