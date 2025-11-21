Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

O estado de saúde de Nuno Markl continua a gerar preocupação entre fãs, colegas e amigos. O humorista, de 54 anos, sentiu-se indisposto em casa e dirigiu-se inicialmente ao Hospital de Cascais, próximo da sua área de residência. Posteriormente, foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde permanece sob vigilância médica, e dignosticado com um AVC.

Rádio Comercial dá atualização sobre a recuperação de Nuno Markl

Na manhã desta quinta-feira, na Rádio Comercial, Pedro Ribeiro revelou novas informações sobre o estado clínico do comunicador. Segundo o diretor da estação, Nuno Markl “está a ser seguido e a ter os melhores cuidados, a recuperar”.

Pedro Ribeiro destacou ainda que as primeiras 48 horas são decisivas para avaliar a extensão de eventuais danos ou sequelas. No entanto, para já, as notícias são animadoras e tudo indica que “foi só um susto”, trazendo algum alívio aos muitos ouvintes e seguidores que têm acompanhado a situação com apreensão.

Inês Aires Pereira deixa mensagem de carinho ao amigo

Entre as várias manifestações de apoio que têm inundado as redes sociais, destaca-se a mensagem emocionante de Inês Aires Pereira, grande amiga de Markl. A atriz escreveu de forma sentida:

“Maaaaaaarkl. Estamos aqui. Amamos-te.”

Um gesto simples, mas carregado de afeto, que reflete o carinho e admiração que tantas pessoas têm pelo humorista, referência no entretenimento e na rádio em Portugal.