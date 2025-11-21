Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 35min
Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante - TVI
Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

O estado de saúde de Nuno Markl continua a gerar preocupação entre fãs, colegas e amigos. O humorista, de 54 anos, sentiu-se indisposto em casa e dirigiu-se inicialmente ao Hospital de Cascais, próximo da sua área de residência. Posteriormente, foi transferido para o Hospital São Francisco Xavier, em Lisboa, onde permanece sob vigilância médica, e dignosticado com um AVC.

Rádio Comercial dá atualização sobre a recuperação de Nuno Markl

Na manhã desta quinta-feira, na Rádio Comercial, Pedro Ribeiro revelou novas informações sobre o estado clínico do comunicador. Segundo o diretor da estação, Nuno Markl “está a ser seguido e a ter os melhores cuidados, a recuperar”.

Pedro Ribeiro destacou ainda que as primeiras 48 horas são decisivas para avaliar a extensão de eventuais danos ou sequelas. No entanto, para já, as notícias são animadoras e tudo indica que “foi só um susto”, trazendo algum alívio aos muitos ouvintes e seguidores que têm acompanhado a situação com apreensão.

Inês Aires Pereira deixa mensagem de carinho ao amigo

Entre as várias manifestações de apoio que têm inundado as redes sociais, destaca-se a mensagem emocionante de Inês Aires Pereira, grande amiga de Markl. A atriz escreveu de forma sentida:
“Maaaaaaarkl. Estamos aqui. Amamos-te.”A mensagem emocionante de Inês Aires Pereira para Nuno Markl

Recorde uma das conversas do humorista e fique a conhecê-lo melhor:

Um gesto simples, mas carregado de afeto, que reflete o carinho e admiração que tantas pessoas têm pelo humorista, referência no entretenimento e na rádio em Portugal.

Mais Fotos

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
Hoje

«É mesmo só isto que realmente me importa!»: a surpresa que deixou Fernanda Serrano sem palavras

Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: António apanha Sammy e Flor em momento comprometedor

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é levado pela polícia

Terra Forte
qua, 19 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Flor é a grande salvadora! Maria de Fátima deve-lhe a vida

Terra Forte
ter, 18 nov
Mais Mais Fotos

Mais Vistos

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Ontem
1

Grávida, mulher de AGIR vive experiência única que deixou o cantor rendido

qui, 18 set
2

Há novas informações sobre o estado de saúde de Nuno Markl. E, Inês Aires Pereira deixa-lhe mensagem emocionante

Hoje
3

Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho mostram o filho recém-nascido e revelam o nome

Queridos Papás
Hoje
4

Exclusivo «A Protegida»: JD vive uma nova vida ao lado de outra mulher

A Protegida
dom, 9 nov
5

Exclusivo «A Protegida»: Tragédia! JD desaparece e Hector reescreve a carta de despedida

A Protegida
ter, 11 nov
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Flor faz uma cena de ciúmes a Sammy. Mas, acabam aos beijos

Terra Forte
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Polícia apanha Jorge e Clarice?

A Protegida
Ontem

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Ontem

Soraia Tavares vive situação inesperada e vai parar ao hospital

A Fazenda
qua, 19 nov

Aos 52 anos, Fernanda Serrano arrasa em biquíni e inspira com corpo escultural

A Protegida
ter, 18 nov

Vem aí em «Terra Forte»: Desesperado, Marcus tenta matar Maria de Fátima

Terra Forte
ter, 18 nov
FORA DO ECRÃ

Nuno Markl fala pela, primeira vez, sobre o seu estado de saúde e alerta: «Não somos super-homens»

Hoje

«A todos os que não desistiram»: Atriz famosa deixa fãs preocupados com desabafo alarmante

Ontem

«Tinha de acontecer»: Agir, filho de Helena Isabel, anuncia novidade inesperada

Ontem

Marta Andrino e Frederico Amaral celebram o amor com momento inesquecível

Ontem

Já nasceu o filho de Catarina Siqueira e Henrique de Carvalho

Queridos Papás
Ontem

«Vieram em socorro»: O gesto de amor que salvou Marta Melro numa semana difícil

qua, 19 nov
Mais Fora do Ecrã